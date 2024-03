Pes uhynul kvůli hřebíkům v žaludku. Někdo mu hodil návnadu, míní majitelka

Kdy přesně snědla fenka Betynka návnadu s hřebíky, její chovatelka Kateřina Dušáková přesně neví. Mohlo to být v pátek večer, nebo v sobotu ráno.

„Mám, nebo teď už spíš měla jsem tři psy. Máme velkou zahradu, a tak zvířata přes den běhají venku a na noc je zavírám dovnitř, aby nerafali a nerušili sousedy. Jsou to zkrátka psi, a když někdo jde kolem, štěkají nebo když se objeví kočka, také na ni reagují,“ vysvětluje chovatelka, která žije v rodinném domku v klidné čtvrti téměř na okraji Dobřan.

V sobotu ráno ale objevila na křesle zvratky. Nebylo to nic drastického, a tak tomu velkou důležitost nepřikládala. Jedenáctiletá fenka ale během dopoledne začala zvracet znovu a při tom hodně pila vodu. Ale ani tu neudržela v žaludku a pokaždé ji vyzvracela.

„Volala jsem proto naší veterinářce a domluvili jsme se, že v neděli za ní dojedeme. Betynce bylo celou noc špatně, nechtěla se ode mě ani hladit, pořád jen hodně pila,“ vzpomíná Kateřina Dušáková a dodává, že neměla vůbec tušení, že by pes něco špatného sežral. Na zahradě žádné návnady nebo zbytky po nich nenašla.

Veterinářka udělala fence krevní testy, sono a rentgen jasně ukázaly, že pes má v břiše malé hřebíky. Některé byly zapíchnuté ve střevech, v žaludku, některé už vyšly ven. Veterinářka nasadila antibiotika, pomocí infuze fenku zavodnila a s majitelkou se dohodly, že hřebíky v žaludku bude nutné odoperovat. Hodnoty z krve ukazovaly na otravu.

Fence se ale během následujících hodin natolik přitížilo, že nemohla už ani sama chodit po schodech, nepila, jen těžce dýchala. „Jeli jsme znovu na veterinu, krevní testy měly ještě horší výsledky než v sobotu. Betynka byla hrozně zbídačená, rozhodli jsme se proto, že ji necháme uspat,“ vypráví smutně.

Čin nechápe

Ostatním psům, kteří jsou mimochodem její potomci, nic nebylo. Žena si to vysvětluje tím, že Betynka byla poměrně žravý pes a s ostatními se o potravu odmítala dělit. „Nebyla čistokrevná, byl to takový ořech. Ale velice veselá, hravá, milovala si hrát s míčkem, nikomu nikdy neublížila. Sice na lidi na ulici štěkala, ale jakmile přišli, ráda se nechala od nich hladit,“ vzpomínala.

Nedokáže si proto vysvětlit, proč by jí chtěl někdo ublížit. „U sousedů na zahradě se před čtrnácti dny objevily kusy kuřecího masa. Sousedka nevěděla, co to je, tak to rovnou vyhodila do popelnice. Tenkrát nezkoumala, jestli v něm něco je. Proč taky,“ uvažuje.

Nyní je přesvědčená o tom, že šlo o úmyslný čin. „Něčeho, co má chorou mysl, nezvladatelný vztek, promyšlené jednání, když si s tím dává takovou práci, naprostý asociál a někdo, komu pocit cizí bolesti dělá osobní patologické uspokojení,“ zuří žena na adresu neznámého traviče.

Podle ní mu nedochází, že na obou zahradách se kromě zvířat pohybují i děti. „Dívejte se prosím okolo sebe, protože příště to nemusejí být naši čtyřnozí přátelé, ale naše děti. Pokud se Vám stalo to samé, připojte se ke mně ke sloučenému podání trestního oznámení,“ apeluje na veřejnost.

O další své psí svěřence se nyní bojí. „Začal zvracet jeden z hafanů, tak jsem měla strach. Naštěstí to byl planý poplach. Ale zastavují mě ostatní pejskaři a ptají se, co se stalo. Bojí se o své psy,“ potvrdila žena.

Informace o traviči se objevila i na stránkách města, kde vedení Dobřan apeluje na místní lidi, aby byli obezřetní nejen na svých pozemcích, ale i při procházkách.

Policie věc prověřuje jako týrání zvířat. „Přijali jsme oznámení o případu údajného usmrcení psa, ke kterému mělo dojít během uplynulých víkendových dnů v Dobřanech. Okolnostmi úhynu zvířete se nyní zabývají kriminalisté z územního odboru Plzeň-venkov,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Červenková.