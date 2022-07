Muž si tiskl peníze a vkládal je na účty přes bankomat, rychle jej dopadli

„Muž ve svém bydlišti vyrobil reprografickým tiskem za využití multifunkční tiskárny celkem 46 kusů padělků dvoutisícové bankovky a dále 26 kusů padělků bankovky nominální hodnoty tisíc korun. Tyto padělky pak uvedl do oběhu a vydával je za pravé, a to vložením do vkladových bankomatů na bankovní účty,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Bankomat sice peníze zdánlivě přijal, automat však bankovky zkontroloval a zadržel.

„V průběhu vkládání peněz do bankomatu probíhá kontrola pravosti a platnosti bankovek. V případě, že bankovky jsou zadrženy z důvodu podezření na jejich padělání nebo z důvodu nestandardního poškození, nejsou započítány do vkladu, ale jsou následně zaslány do České národní banky k posouzení pravosti,“ přiblížila Brožová.

Tak tomu bylo i v tomto případě. Banka je navíc schopná určit, ze kterých vkladových transakcí bankovky pocházejí, na jaký bankovní účet měly být vloženy a v neposlední řadě mají bankomaty kamery.

„Tyto informace poté dovedly kriminalisty až ke konkrétnímu muži,“ poznamenala Brožová.

Při domovní prohlídce nezapíral

Část doma vytištěných peněz muž navíc použil při běžném placení v obchodech a čerpacích stanicích v Plzni a Praze. Když s padělky úspěšně zaplatil, přišlo se na ně už při přepočítávání tržeb, které je spojené s další kontrolou bankovek.

Při domovní prohlídce muž ani nezapíral. „Vydal věci důležité pro trestní řízení a k padělání bankovek se přiznal. Chtěl prý vyřešit svou rodinnou a finanční situaci,“ dodala mluvčí.

Muže policie stíhá na svobodě, za padělání peněz mu hrozí tři roky až osm let vězení.

Podobný případ padělatele nyní řeší senát Okresního soudu Plzeň-město. Souzeným je muž, který podle obžaloby tiskl falešné peníze, maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy i covid pasy. Muž obvinění z padělání peněz odmítá. Spolu s ním jsou souzeni i dva jeho zákazníci.