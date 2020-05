Pendler zůstal v karanténě i s negativním testem, doplatil na změny pravidel

Pan Josef z Klatovska jezdí několik let pracovat do Německa. Poslední měsíc byl po domluvě se zaměstnavatelem doma, aby neohrozil rodinu či lidi v obci. Poté, co minulý pátek vláda zmírnila pravidla pro pendlery, vyrazil do práce.

Na hranici byl policistou ujištěn, že požadovaný test na covid-19 si může opatřit po návratu do Česka. Když se večer vracel z práce, na hranicích mu jiný policista sdělil, že když nemá negativní test v ruce, musí na dva týdny do karantény.

Dva týdny karantény, nebo negativní test na covid-19

Nechal se tedy na vlastní náklady za 2800 korun otestovat a zjistil, že je covid negativní. „Ale marně se od té doby na hygieně domáhám zrušení karantény,“ uvedl pro MF DNES s podmínkou nezveřejnění jména, které redakce zná.

Několik dní poté, co se Josef vrátil z práce, vláda pravidla změnila a je tedy možné přijet z Německa bez testu, aniž by se pendler dostal do karantény, protože test je možné absolvovat na území Česka během následujících 72 hodin. Josef je i přesto stále v karanténě.

Ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš sdělil, že hygienici musí dodržovat zákon. Výjimku může udělit jen ten, kdo zákony tvoří. MF DNES tedy popsala příběh na ministerstvu vnitra s dotazem, zda je možná výjimka.

Mluvčí Ondřej Krátoška redakci odkázal na ministerstvo zdravotnictví. „Výjimky jsou v gesci ministra vnitra,“ uvedla Renata Povolná z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

Hlavou nad tím kroutí šéfka sdružení praktických lékařů v Domažlicích Věra Ghatasová. I praktičtí lékaři, pokud člověka do karantény uvrhnou, ji totiž mohou zrušit. A na základě negativních testů ji ruší.

„Podle mě je logické, že když má pendler negativní test, může znovu jezdit do Německa za prací, ale podle někoho to není možné,“ uvedla Ghatasová. Ta v dnešní době doporučuje používat selský rozum a pomáhat lidem, kteří se stali obětí systému. Na kontě má několik případů, kdy na základě negativního testu karanténu pendlerovi ukončila.

Vyžadovat po pendlerech karanténu, když mají v ruce negativní test, nedává podle lékařky logiku i z toho důvodu, že nejrizikovější skupina, tedy Češi, kteří v Německu pracují ve zdravotnictví a sociálních službách, přejíždí hranice každý den a testy podstupovat nemusí. „Řešením by tedy bylo zrušit testy pro všechny,“ sdělila Ghatasová.

Jan Průha ze sdružení Pendleři bez hranic, které bojuje za zrušení placených testů pro pendlery, povinných jednou za měsíc, si myslí, že politici přísná pravidla nastavili z populistických důvodů.

„Protože část veřejnosti je vůči pendlerům negativně naladěná, a politici tedy tuto náladu využívají ve svůj prospěch,“ sdělil Průha.

Pendleři protestovali na Folmavě (1. 5. 2020)

VIDEO: Na Folmavě protestovali pendleři kvůli omezením spojeným s koronavirem