Pekelný rybník změnil majitele, o jeho osudu rozhodnou zastupitelé Vejprnic

Pekelný rybník koupila obec Vejprnice. „Bojím se, že tam nasadí ryby. Ty pak sežerou vegetaci, která tam roste a čistí vodu. Z průzračné vody, která je pro ptáky a jejich lov ohromně výhodná, se lokalita změní na páchnoucí díru pro kapry a ptáci odtud zmizí,“ bojí se ekolog a šéf Záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň.

Vysvětlil, že čistá voda je pro ptáky důležitá, protože když loví, potřebují vědět, co ve vodě je. „Žijí zde čírky modré a obecné, potápky malé, populace potápky roháče, chřástala vodního, motáka pochopa, labutě, slípky zelenonohé, lysky černé, volavky, ledňáčka, z nichž velká část je chráněná,“ nastínil Makoň. Rybník je podle něj významný krajinný prvek.

„Tyto potoky a podobná místa slouží jako migrační cesty a stanoviště zvířat. Oblast vyhledávaná těmito živočichy se táhne od Tlučné přes tamní louky, přes Vejprnice, kde potok přírodní charakter ztrácí, ale za obcí je to opět výborné. Bobr z místa udělal pěknou lokalitu,“ popsal Makoň.

Ten se obává, že pokud se do tamní rovnováhy vloží člověk, optimální stav skončí. „Stačí, když do rybníku hodí dva amury, kteří tam sežerou trávu. Ta čistí vodu. Bojím se, že pak ptáci zmizí,“ varuje Makoň.

Jiří Pek, lídr kandidátky Zdravé Vejprnice s podporou Pirátů, která ve volbách získala 27,54 procenta hlasů, uvedl, že by seskupení chtělo nastolit postup, na jehož konci by bylo vyhlášení místa přírodní památkou. „To by zajistilo ochranu živočichů, kteří tam žijí, i zachování přírodního charakteru lokality. Ve Vejprnicích už se zavezl jeden mokřad u dálnice, nechci, aby se to opakovalo,“ uvedl Pek.

Pavel Karpíšek z ODS, dlouholetý starosta Vejprnic ze sdružení Pravé Vejprnice, které v komunálních volbách vyhrálo, když získalo 38,68 procenta hlasů, sdělil, že chce, aby v rybníku a okolí zůstalo vše přírodě blízké a aby se tam neorganizoval průmyslový rybolov.

Karpíšek dodal, že obec rybník kupuje právě z toho důvodu, že se tam živelný rybolov dosud konal, přitom obec neměla nástroj, jak tomu zabránit.

Dvěma ze tří vlastníků zaplatili 2,65 milionu

„Rybáři tam totiž chodili a dělali tam nepořádek,“ popsal Karpíšek s tím, že právě proto obec akceptovala zvýšenou cenu ve srovnání s tou původní. „To proto, aby rybník nekoupil rybářský svaz. Nic proti nim nemám, ale kdyby za rybník dali hodně peněz, chtěli by tam mít minimálně chovný rybník, aby se jim peníze vrátily,“ sdělil Karpíšek.

„Nasazovat tam ryby k rybolovu a žádat o změnu statusu z vodní plochy na rybník se stavidlem v žádném případě nechceme,“ konstatoval Karpíšek. Obec dvěma ze tří vlastníků rybníka zaplatila 2,65 milionů korun. „S posledním vlastníkem ještě jednáme,“ sdělil Karpíšek.

Chtěl by dojednat lepší přístup na jedno až dvě místa u rybníka, aby se tam lidé lépe dostali při zimním bruslení. K Pekovu návrhu vytvořit z rybníka přírodní památku, řekl, že by to obci přineslo mnoho povinností navíc.

„Chránění živočichové jsou navíc skoro na každém rybníku. To by musel být každý rybník chráněný. Určitě vše půjde skloubit tak, aby byli spokojení všichni, ale především příroda,“ sdělil Karpíšek s tím, že na základě jeho podnětu vypracovalo Povodí Vltavy studii, která doporučuje, aby na Vejprnickém potoce zůstaly meandry a přírodě blízké okolí.

„Naráží to ale na nesouhlasy vlastníků pozemků, kteří by chtěli za pozemky spousty peněz. Chtěli jsme vybudovat podél potoka přírodní chodníček, ale narazili jsme na odpor desítek vlastníků v zahrádkářské kolonii,“ uvedl Karpíšek.

Makoň uvedl, že v současné době je Pekelný rybník vedený jako mokřad, který je českým i evropským právem chráněný. „Je sice uměle vytvořený, ale nejde vypustit. Kdyby režim chtěl někdo změnit na komerční rybolov, musel by to povolit krajský úřad, ale aby se mohl regulovat stav vody, musela by se nejdříve vybudovat hráz i stavidlo, aby se vypouštět mohl,“ popsal Makoň.