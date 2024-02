Pediatr z Tachovska je ve vazbě kvůli alkoholu, stovky dětí tak nemají lékaře

„Rodiče nám na radnici volají, co mají dělat. Odkazujeme je na zdravotní pojišťovny,“ sdělil místostarosta Plané u Mariánských Lázní Pavel Nutil.

Že třiašedesátiletého lékaře z Íráku měli rodiče rádi, potvrzují i recenze na webu znamylekar.cz. „Ráda doporučuji. Je to lékař na svém místě. Pozorný a komunikativní k dítěti. A zároveň dokáže poslouchat rodiče a jejich poznatky k danému problému,“ napsala Romana Hellingerová. „Znám ho ještě z Boru u Tachova. Je moc fajn,“ sdělila další maminka.

Pediatr podle policie několikrát řídil opilý. Naposledy ho před pár dny zastavila hlídka v Tachově. Usedl za volant, ačkoliv má zákaz řízení, a nadýchal. Tachovský soud ho poslal do vazby, lékaři hrozí až dva roky vězení.

Rodiče se mají obracet na zdravotní pojišťovny

Pediatr, který se ocitl ve vazbě, navíc nechal bez odborné péče stovky svých malých pacientů. Kvůli problému se v pondělí uskutečnilo jednání mezi zástupci Plzeňského kraje, Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a zástupcem starostů obcí z Tachovska.

„Chápeme, že tato situace je pro rodiny s dětmi značně náročná a chceme ujistit veřejnost, že Plzeňský kraj a všechny zúčastněné strany přistupují k tomuto problému s maximální vážností a snaží se najít rychlá a efektivní řešení,“ sdělil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro zdravotnictví Pavel Hais.

Podle něj se zjednoduší proces přeregistrace pacientů k jinému dětskému praktickému lékaři. „Prosíme všechny rodiče dětí, aby se obraceli na zdravotní pojišťovny, u nichž jsou jejich děti registrované, aby jim zajistily jiného smluvního lékaře,“ poradil Hais.

Pracuje se podle něj na zajištění kontinuity péče pro dětské pacienty, včetně předání výpisu ze zdravotní dokumentace k nově zajištěným lékařům.

„Plzeňský kraj se snaží ve spolupráci s právním zástupcem lékaře umístěného ve vazbě činit kroky k minimalizaci dopadu zejména s ohledem na právě probíhající přihlášky dětí na střední školy a také na potřebu rodičů zařídit si potvrzení o ošetřování člena rodiny,“ přiblížil Hais.

Plzeňský kraj ve spolupráci s VZP a obcemi podle něj pracuje na získání nových pediatrů do regionu. Všichni jsou prý připraveni vyčlenit finanční prostředky na motivaci pro rychlé zajištění dětských lékařů do zasaženého regionu.

„Obce v ORP Tachov a ORP Stříbro jsou připraveny podpořit lékaře vybudováním a vybavením ordinace, poskytnutím služebního bytu, případně finanční podporou,“ sdělil Hais.

Pediatr chybí také v Sušici

Tíživá situace se ale netýká jen Tachovska. V Sušici nedávno ubylo 0,6 úvazku tím, že jedna praktická lékařka pro děti a dorost odešla do důchodu. Část jejího úvazku nahradily stávající kolegyně, ale ne celý.

„Kapacity jsou tu naplněné, jsme přetížení už nyní, takže přijímám do kartotéky jen novorozence nebo když nám z kartotéky ubude silnější ročník. Přijímáme i třeba ty, kteří se například přistěhují, ale velice omezeně,“ sdělila po odchodu kolegyně do důchodu sušická praktická lékařka pro děti a dorost Pavla Skrbková.

Na otázku, proč mladí nechtějí vstoupit do oboru, odpověděla, že důvodem může být dlouhá předatestační příprava. Část pediatrů hovoří i o tom, že nechtějí přijímat děti, které rodiče odmítají očkovat a kterých v posledních letech přibývá.

V úterý se k nedostatku pediatrů na Facebooku vyjádřil šéf České stomatologické komory Roman Šmucler. „Všichni roky vědí, že není vzdělávání pro dětské praktiky a přetahují je nemocnice. Jsou dětská lůžková oddělení, kde je pár pacientů a spousta personálu. Když chtějí rodiče cokoli, mají jít do nemocnice. Schůze o tom pozoruji osm let, ale nikdo to neřeší. Jede to řízeně do zdi,“ uvedl Šmucler.

S nadsázkou řečeno, na ruku Šmuclerovým slovům šel loni Plzeňský kraj, když ukončil v létě provoz porodnice ve Stodské nemocnici. Jako důvod uvedl systémový nedostatek pediatrů. Poslední pediatrička na oddělení - primářka, která přišla do Česka před lety z Ukrajiny, začala totiž po uzavření porodnice ordinovat v nově zřízené ambulanci praktického dětského lékaře, která se otevřela přímo v nemocnici.

Třeba ze Stříbra do Stodu by to rodiče s dětmi měli dvacet kilometrů. Rodiče z Boru a Plané to ale budou mít snadnější, když osloví lékaře třeba v Mariánských Lázních.