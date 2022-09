Fakultní nemocnice chce postavit další pavilon, zvýšily se ale náklady

V prvním čtvrtletí příštího roku zahájení stavby, do čtyř let poté pak otevření. Takový je scénář, který by ráda nemocnice naplnila. Vše ale komplikuje to, že náklady se oproti předpokladům zvýšily.

„Budeme jednat o navýšení finančních prostředků z 2,2 miliardy korun na 3,8 miliardy,“ popsal ředitel nemocnice Václav Šimánek. Je to podle něj dané zdražením stavebních prací a materiálů.

„V původní studii se navíc nepočítalo s tím, že bychom potřebovali udělat spojovací koridor mezi dvěma částmi pavilonu dvoupatrový namísto jednoho patra. Covid nás totiž poučil, že je dobré vybudovat jedno patro pro běžné návštěvy a veřejnost a druhé pro zdravotníky a pacienty,“ vysvětlil Šimánek.

Ten se hodlá zasazovat o spoluúčast nemocnice na investici na hranici 30 procent. „Šest dalších nemocničních projektů má totiž spoluúčast 30 procent a jeden projekt 46,“ sdělil Šimánek. Po snížení úrovně spoluúčasti by tedy nemocnice zaplatila přes 1,25 miliardy korun.

Jisté je to, že tento týden nemocnice zaslala zadávací dokumentaci pro zhotovitele na ministerstvo zdravotnictví, které bude jednat s ministerstvem financí, zda dojde k navýšení množství peněz.

Nemocnice připravila i tendr pro výběr stavební firmy. „Předpokládám, že zájemců bude dost, protože stavět na zelené louce supermoderní pavilon je pro firmy velkou výzvou,“ míní Šimánek.

Kdyby ministerstvo odpovědělo rychle, do konce roku by nemocnice mohla vybrat zhotovitele stavby a v prvním kvartálu příštího roku by se mohlo začít stavět. „Stavba by měla trvat čtyři roky,“ sdělil ředitel.

Jedná se o moderní dvanáctipatrovou budovu s heliportem pro přistávání vrtulníku na střeše. Součástí bude i obrovský urgentní příjem pro chirurgické obory a rozsáhlá emergency část pro pacienty v bezprostředním ohrožení života. Sídlit zde bude chirurgická klinika, klinika ortopedie a úrazové chirurgie, neurochirurgická klinika a urologická klinika, všechna pracoviště včetně dětských částí.

Chybět nebude ani anesteziologicko-resuscitační klinika, která bude zastřešovat intenzivní péči. „I tam bude péče rozdělená na tu pro aseptické pacienty a pro ty s nějakou infekční chorobou,“ popsal ředitel. Infekční pacienti totiž dnes standardně leží na izolačním pokoji v rámci jednoho oddělení.

V pavilonu bude asi 450 lůžek, což znamená, že k radikálnímu navýšení nedojde, ale bude to znamenat pro pacienty větší komfort třeba v podobě kratší cesty za diagnostikou či do pokojů pro méně nemocné.

Základem většího komfortu budou moderní operační sály včetně takzvaného hybridního sálu. Provádět se tam budou kombinované výkony.

„Uvedu příklad. Nejdříve se pacientovi do zúžené tepny vloží stent a následně se našije bypass,“ přiblížil Šimánek. Dva výkony se provedou v jednu dobu, zatímco bez hybridního sálu se provádějí odděleně.