Šéf odboru investic na magistrátu končí, dostal podmínku za větrné elektrárny

Zkušební provoz větrných elektráren pak Pavel Grisník opakovaně prodlužoval. Podle spisu inkasoval stavebník v průběhu zkušebního provozu na prodané elektřině kolem 80 milionů korun. Podle soudu jde o neoprávněný majetkový prospěch.

„Právě rozhodnutí o zkušebním provozu byla podmínkou pro to, aby stavebníkovi byla vydaná licence na provoz elektráren. Obžalovanému bylo známo, že větrníky jsou postavené někde jinde. Musel si uvědomit, že na základě těchto rozhodnutí bude stavebníkovi umožněno realizovat zisk,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu Zdeněk Jaroš.

Podle pravomocného rozsudku neměl být zkušební provoz větrníků v rozporu s předpisy vůbec povolený. „Veřejná správa má být službou veřejnosti. To ale neznamená, že bude postupovat podle přání stavebníka, vše musí být v souladu se zákony,“ uvedl soudce.

Odsouzení pro Pavla Grisníka znamená konec ve funkci šéfa odboru investic plzeňského magistrátu, protože nesplňuje podmínku bezúhonnosti. „Rozsudkem jsem zklamaný,“ prohlásil před soudní síní Grisník.

Třikrát zproštěn, nyní podmínka

Předtím byl třikrát zproštěný obžaloby, po odvoláních státního zástupce byl verdikt pokaždé zrušen. Grisníka odsoudil letos v květnu až nový senát chebského soudu, když původní soudce skončil. Proti odsuzujícímu rozsudku podali odvolání Grisníkovi advokáti.

Odvolací soud původní verdikt dnes zrušil, když částečně vyhověl některým námitkám obhajoby, a soudci po doplnění důkazů i upravili popis toho, co obžalovaný udělal v rozporu se zákonem. Mírnější je i trest. Zatímco chebští soudci vyměřili podmínku na 16 měsíců s dvouletou zkušební dobou, pravomocný rozsudek ukládá roční trest s roční zkušební dobou.

„Protože řízení trvalo nepřiměřeně dlouho, došlo k porušení práva na spravedlivý proces. Proto jsme poskytli určité zadostiučinění ve zmírnění trestu,“ vysvětlil Jaroš.

Advokát Prokop Beneš podotkl, že se jeho klient dozvěděl pravomocný rozsudek po téměř devíti letech stíhání.

„Skončili jsme u toho, že nebyla žádná korupce a úplatky, žádné ovlivnění ani obohacení mého klienta. Dospěli jsme k tomu, že je špatně posunout stožár o několik desítek metrů ve fázi stavebního řízení. Zvítězila forma nad hmotou. Kdyby byly větrníky postavené podle původního umístění, v jednom případě by zasahovaly do ochranného pásma silničního obchvatu Hranic, ve druhém by stál na nestabilním podloží se spodní vodou. Odsuzujícímu rozhodnutí rozumím tak, že v případě takových problémů je nutné na nevhodném místě stavbu vybudovat, odstranit, absolvovat povolovací proces znovu a pak postavit na vhodnějším místě,“ reagoval advokát obžalovaného Prokop Beneš.