Žena odešla z domova bosá a ztratila se, promoklou ji v noci našel policejní pes

Velkou pátrací akci s početným nasazením policistů spustilo ve středu večer oznámení staršího muže, že z domova zmizela jeho manželka trpící Alzheimerovou chorobou.

Muž policisty kontaktoval kolem 22. hodiny, když sám manželku nenašel v okolí domu. „V osm hodin večer jsem ještě dal manželce večeři a žena šla spát. Pak jsem se vrátil do práce. Po návratu domů už manželka v domě nebyla. Zpočátku jsem ji marně hledal sám,“ popsal policistům nešťastný muž.

Policisté do pátrání nasadili desítky lidí – od příslušníků z obvodních oddělení přes dopravní policisty až po speciální pořádkovou jednotku. „Prověřovala se místa, kde by se žena mohla nacházet. Propátrávalo se okolí. Po druhé hodině ráno podařilo našemu služebnímu psu Argovi, což je téměř čtyřletý německý ovčák (se stejným jménem jako pes z televizního seriálu Četnické humoresky – pozn. redakce), přivést po pachové stopě policistu až na místo, kde se paní schovávala. Jelikož ve večerních a nočních hodinách pršelo, byla žena promoklá, ale naštěstí v pořádku,“ popsala krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Policista se psem našli ženu přitisknutou v dešti ke stěně domu několik kilometrů od domova. Paní nevěděla, kde je, nedokázala ani vysvětlit, kam vlastně šla.

„Na místo pak dorazila další policejní hlídka, odvezla starší dámu domů k jejímu manželovi. Paní byla v noci a v dešti bosá,“ dodala policejní mluvčí Brožová.

Podle policistky by lidé měli oznámit policistům vždy co nejdříve, když mají obavy o někoho z blízkých a nemají o něm zprávy. „Oznamte nám takové případy co možná nejdříve, čas totiž hraje zásadní roli,“ dodala Dagmar Brožová.