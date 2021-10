Prohledali jsme už úplně všechno, říká hajný o pátrání po osmileté Julii

Jak záludné zdejší hluboké lesy jsou?

V každém lese hrozí lidem nebezpečí, tady je to ale o to horší, že jsou zde svahy ze sutí, kde lidé mohou padnout, podjet a jednoduše se zranit. Zejména si zlomit končetiny nebo udělat výron. Zároveň je třeba si uvědomit, že se pohybujeme úplně podél státní hranice a v lesích téměř všude není žádný mobilní signál, když naskočí, tak je to německý operátor. Jsou to rozlehlé komplexy divočiny, zhruba tři sta hektarů jen tady u Čerchova.

Procházíte lesy s policií. Kde všude už jste byli?

Už jsme to prošli v podstatě křížemkrážem, důkladně. „Vyplýtvali“ jsme už všechny možnosti, kde by se dívka mohla skrýt nebo kde by mohla přespat. Prohledávali jsme bývalé vojenské objekty, roty...

Tyto objekty chátrají už roky. Dostalo by se do nich dítě?

Jsou zabezpečeny, aby se do nich nedalo vlézt, ale někde mohou být poškozené a třeba by se dovnitř někdo dostal. Vše jsme prohlédli, dívali jsme se pod skály, ze kterých by mohla spadnout, do roklí, prohlíželi jsme posedy, které tam jsou, i krmelce pro zvěř. Prohlíželi jsme i záběry na našich fotopastech, šli jsme několikrát rojnicemi, nad hlavou nám létal vrtulník. A nic. Vůbec nic.

Rodina do lesa směrem na Malinovou horu zamířila pravděpodobně od Capartic. Není tam značená cesta, ale cyklostezka...

To je pravda, turistická cesta tam nevede, jen cyklostezka.



Úsek, kde se pravděpodobně ztratila, je nebezpečný?

To není samozřejmě vůbec nebezpečný úsek, pokud jdete po silnici. Ale samozřejmě nevíme, kde se ztratila, jen že to bylo při hře. Doufám, že se nám dívku nakonec podaří najít.