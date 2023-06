Nový parkovací dům Světovar v Plzni bude sloužit Techtoweru i chystaným bytům

Nový parkovací dům Světovar s odhadovanou cenou 270 milionů korun vyroste vedle technického vjezdu do areálu bývalého pivovaru ze Slovanské aleje. Přímo na parkovací dům s třemi podzemními a pěti nadzemními patry má v budoucnu navazovat budova plánovaného archivu.

Projekt parkovacího domu vznikl v brněnském Atelieru99. „Přízemí parkovacího domu je podél celého obvodu ulice opticky odděleno od zbývajících podlaží vysokými úzkými obdélníkovými otvory přes celé podlaží, zajišťujícími vzdušnost objektu a symbolizujícími městský parter. Prosklené stěny na protilehlých nárožích objektu tvoří elegantní linie jednotlivých podlaží, za kterými se skrývají prvky vertikální komunikace umožňující návštěvníkovi dostat jedinečný výhled do okolí. Naší snahou při návrhu celkové koncepce bylo i zakomponování a propojení přírody s jinak industriálním vzhledem parkovacího domu. Tento bod jsme vyřešili v podobě zelené střechy, která je viditelná ve své šikmé části z posledního podlaží parkovacích míst a zároveň navazuje na zelenou střechu archivu města Plzně,“ uvedli autoři z brněnského Atelieru99.

Proč vznikne v areálu parkovací dům, když před dominantní budovou TechTower je velké parkoviště? „Chceme tam rozjet bytovou výstavbu a na současných parkovacích plochách se uvažuje o výstavbě bytových domů. Proto je cílem, aby se auta přesunula do nového parkovacího domu,“ vysvětlil vedoucí magistrátního odboru investic Pavel Grisník.

Místo pro Techtower i bytové domy

„Tam, kde jsou dnes provizorní parkovací plochy pro TechTower, bude stát bytový dům,“ uvedl náměstek primátora Pavel Bosák pro ČTK. Vedle TechToweru má vzniknout podle Bosáka celkem 140 bytů v režii města. „První bude dům se 40 byty, který bude dokončený v polovině roku 2026, na nějž se dopracovává projekt. Koncem roku 2026 by měl být hotový dům s 34 byty, který je na místě stávajícího parkoviště pro TechTower,“ doplnila radní Světlana Budková.

Parkovací dům Světovar má stavební povolení i prováděcí projekt. Nejpozději letos v říjnu by měl být známý dodavatel, vzápětí se mají rozjet zemní práce nezbytné pro vybudování základů i tří pater podzemního parkoviště. Protože v areálu bývalého pivovaru Světovar je řada fungujících objektů památkově chráněných, nedá se v nich budovat parkování. Proto podle specialistů není možné řešit parkování v oblasti této části Světovaru jinak než výstavbou parkovacího domu.

„Víme, kolik parkovacích míst je zapotřebí pro TechTower i plánované bytové domy,“ řekla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Parkovací dům v areálu Světovaru ale nemusí zůstat v této části města osamocený. Protože vedení města se dlouhodobě snaží snížit počty aut jezdících až do centra, podle dlouhodobé vize by nedaleko konečné tramvají na Světovaru mělo vzniknout velké parkoviště nebo také parkovací dům v režimu P+R. Lidé přijíždějící do Plzně by tady odstavili auta a dál pokračovali městskou dopravou.

Z uvažovaného parkoviště nebo parkovacího domu v nezastavěném území mezi Koterovskou a Libušínskou ulicí naproti čerpací stanici by to měli na tramvaj asi 200 metrů. Tam by město muselo řešit směnu pozemků. Jednou z variant je i spolupráce se sousední firmou, která tam vlastní pozemky, a na parkovišti nebo v parkovacím domě by mohla mít pro sebe vyhrazenu část míst. To vše je ale předmětem jednání.

„Snahou je hledat u konečných místa pro parkoviště P+R. Ať by vzniklo parkoviště nebo parkovací dům, k dispozici by tu byly stovky parkovacích míst. I když se snažíme hledat parkování ještě blíže tramvajové konečné, šlo by tam jen o jednotky míst k parkování,“ shrnula Irena Vostracká.

Město Plzeň má v současné době dva velké parkovací domy v centru, a dvě velká parkoviště P+R u terminálu Bory a poblíž centra Plzně na náměstí Emila Škody. V blízké době plánuje postavit parkovací dům u bazénu na Slovanech a u obchodního centra Luna na Borech. Nový typ parkovacího domu má vyrůst ještě u obchodního centra Atom na Lochotíně.

