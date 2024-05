U TechToweru staví velkokapacitní parkovací dům, pojme přes 400 vozidel

Parkovací dům se třemi podzemními a pěti nadzemními podlažími bude stát nedaleko technologického parku TechTower a vjíždět se do něho bude ze Slovanské aleje. Investice vyjde na zhruba 200 milionů korun.

Primátor Plzně Roman Zarzycký prohlásil, že nový objekt přispěje k celkové proměně oblasti. „Parkovací dům je podmínkou toho, aby tady mohla vznikat bytová výstavba. Bude tady parkovat 433 aut a část míst bude pro elektromobily. Je to moje představa, jak by ve velkém městském obvodě mělo fungovat parkování pro rezidenty a pro lidi, kteří přijíždí do Plzně. Mým cílem je, aby v každém velkém městském obvodě Plzně jedno velkokapacitní parkoviště bylo,“ řekl primátor.

Vzniknou tři velké bytové domy

Podle náměstka primátora Pavla Bosáka z Pirátů se zahájením stavby parkovacího domu spouští další fáze proměny bývalého vojenského areálu. „Vedle již stojícího TechTower vzniknou bytové domy. Parkovací dům umožní zástavbu i v místech, kde jsou dočasná parkoviště. Cílem je, aby se oblast díky této investici začala rozvíjet,“ uvedl.

Všechna místa v parkovacím domě budou zpoplatněná. Část z nich nahradí parkoviště, které je nyní u TechTower, kde má stát jeden z plánovaných bytových domů. Radní pro bytovou oblast Světlana Budková ze STAN sdělila, že v lokalitě mají vzniknout tři velké bytové domy.

„První by měl být hotový v roce 2026. Ve všech nových domech by mělo být 145 bytů o rozloze od 40 do 80 metrů čtverečních. Chybět nebudou nebytové prostory. Počítá se například s tím, že tam bude služebna městské policie nebo komerční prostory,“ konstatovala.

Parkovací dům postaví společnost Strabag. Její zástupce Radim Smékal upozornil, že všechna nová parkovací místa budou mít nadstandardní šířku 2,7 metru. „Líbí se nám vizuálně a konstrukčně zajímavé řešení celé stavby, díky němuž zapadne parkovací dům do vznikající rezidenční zástavby. Zejména nevšední kombinace surových stěn, vzdušné ocelové fasády, výrazné barevnosti vnitřních prostor a rozsáhlé zelené střechy, která bude akumulovat velkou část dešťových vod,“ chválil projekt.

Za návrhem nového parkovacího domu stojí architektonické studio Atelier 99. Podle studia se řešení fasády snaží být co nejvíce vzdušné a zároveň působit hmotným a celistvým dojmem.

„Naší snahou při návrhu celkové koncepce parkovacího domu bylo i zakomponování a propojení přírody s jinak industriálním vzhledem parkovacího domu. Tento bod jsme vyřešili v podobě zelené střechy, která je viditelná ve své šikmé části z posledního podlaží parkovacích míst a zároveň navazuje na zelenou střechu archivu města Plzně,“ uvádí studio ve webové prezentaci.