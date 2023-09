V Plzni na Lochotíně postaví velkokapacitní parkoviště za sto milionů korun

Po dokončení má být v objektu 179 parkovacích míst, což by znamenalo nárůst o sedm desítek proti dosavadnímu stavu. Projekt počítá s nabíječkami pro elektromobily.

„Hledáme způsoby, jak ulevit obyvatelům sídlišť, kde je velký nedostatek parkování. Tento projekt navýší kapacitu stávající parkovací plochy prostřednictvím lehké, modulární konstrukce. Budova bude částečně zapuštěna do terénu, což umožní lepší využití prostor bez nutnosti záboru další zeleně. Je to úsporné řešení s cílem co nejméně zasáhnout do stávající podoby místa,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů.

Vzhled domu má oživit zelený rostlinný povrch. „Fasáda z vypnuté sítě ocelových lanek určená k porůstání rostlin přispěje k udržení zelené složky prostoru. Květníky pro zeleň, které budou umístěny na okrajích střechy, poslouží zároveň jako zábradlí. Zalévání rostlin bude řešeno zachycenou dešťovou vodou,“ popsal vedoucí magistrátního odboru investic Pavel Grisník.

Střešní konstrukci vytvoří ocelový rám s barevným nátěrem. „Je na ní možné instalovat stínící prvky včetně rostlin. Stínění ale mohou zajistit i solární panely, kterými by se dalo zajistit osvětlení objektu, případně i nabíjení elektromobilů,“ doplnil náměstek Pavel Bosák.

Parkovací dům u Atomu byl plánovaný už v minulých volebních obdobích. Severní Předměstí Plzně patří ve městě k oblastem, kde je parkovacích míst největší nedostatek.

