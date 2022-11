Brána pro lepší Plzeň Paluba Hamburk uspěla v Grand Prix Architektů

Za Palubou Hamburk stojí architektonická a projekční společnost projectstudio8. Investorem bylo město Plzeň.

Paluba Hamburk vznikla loni na prostranství u Hlavního nádraží a autobusového terminálu v Plzni a proměnila dříve zanedbané prostranství v příjemnější místo se zázemím pro cestující a návštěvníky.

Palubu Hamburk tvoří tři bloky kontejnerových sestav s dřevěnou terasou. Součástí je rozhledna s informačním centrem a prodejny občerstvení. Lokalitou denně projdou tisíce lidí.

Paluba Hamburk už letos získala titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství.

Získala také Cenu Hanuše Zápala za období 2018–2022. Do architektonické soutěže bylo nominováno 15 staveb. Odborná porota se rozhodla udělit dvě mimořádná ocenění. Putovala do projectstudia8 nejen za Palubu Hamburk, ale také za dostavbu školní družiny v Plzni-Újezdu.

Nyní se projektu Paluby Hamburk dostalo uznání v celostátním měřítku na základě rozhodnutí mezinárodní poroty.

Jednatel společnosti projectstudio8 Ondřej Janout řekl, že nové ocenění má pro tým jeho spolupracovníků velkou váhu. „Vážíme si toho moc i proto, že hodnotila mezinárodní porota, která má náhled z širší evropské perspektivy. Myslím, že se jí líbilo přetvoření toho prostoru, kde nevelký zásah přinesl výraznou změnu,“ uvedl.

Ondřej Janout připomíná, že Paluba Hamburk představuje pro leckoho pomyslnou bránu do Plzně, protože je to první, co z města vidí při cestě z nádraží.

„Kolegové architekti nám ukazovali její fotky a tvrdili, že proti tomu, co tam bylo před tím, je to pro ně pozitivní šok,“ popisuje. Tvůrci projektu chtěli podle Janouta udělat ze zanedbané lokality zapamatovatelné místo. „I proto je tam věž – rozhledna. Je to vertikála, která tam podle nás má význam,“ konstatoval.

Kromě Ondřeje Janouta se na Palubě Hamburk podílel z projektstudia8 Bohuslav Strejc. Dále spolupracovali Jaroslav Holler, Anna Eštoková, Tereza Fialová, Lucie Tlustá, CUBESPACE, CUBESAVE a MY DVA.

Tak se stavěla Paluba Hamburk (15. 7. 2021)