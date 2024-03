Osmnáctiletá řidička nezvládla zatáčku a nabourala do stromu, na místě zemřela

„Osmnáctiletá řidička vozidla Peugeot jela ve směru jízdy od obce Mnichov na obec Poběžovice. Podle dosud zjištěných skutečností při průjezdu levotočivou zatáčkou uvedla z dosud nezjištěných důvodů vozidlo do smyku a následně vjela do pravého silničního příkopu, kde narazila do stromu,“ uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že žena ve vozidle cestovala sama.

U nehody zasahovali i krajští záchranáři. „Bohužel, ihned po příjezdu na místo události lékařka záchranné služby zhodnotila u mladé řidičky zranění neslučitelné se životem, konstatovala její úmrtí na místě,“ sdělila mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Věc si na místě převzali kriminalisté z územního odboru Domažlice, kteří se příčinou a veškerými okolnostmi nehody nadále zabývají.