Osmimetrový Vektor se na cestě galaxiemi zastaví v Plzni, oslavy startují

7:22

Unikátní podívanou budou moci již v sobotu sledovat lidé na náměstí Republiky v Plzni. Večer se tam odehraje multimediální show s videomappingem a obřími světelnými loutkami Dundu. Program bude rozdělený do tří identických bloků se začátky v 18.30, 20 a 21:30 hodin. Akce je součástí letošních oslav 10 let od doby, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury i připomenutím 730 let od založení Plzně.