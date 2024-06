Cesta z Plzně se řidičům protáhne, začala oprava výpadovky na Třemošnou

Jako první přijde na řadu 1,2 kilometru dlouhý úsek Plaské ulice ve směru ven z Plzně od křižovatky s ulicí Na Sudech, tedy s východním okruhem, a vlakovou zastávkou Plzeň-Bolevec u Třemošenského rybníku.

Omezení začnou již dnes, první zatěžkávací zkouškou bude pondělní ráno. „Dojde k výměně asfaltových vrstev vozovky a to včetně křižovatek, zastávkových zálivů a jejich plynulému navázání na nově položený povrch,“ shrnul Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Výpadovka na Třemošnou a dál do severních Čech je silnicí první třídy, kterou spravuje stát. Oprava Plaské ulice mezi křižovatkou Na Sudech a vlakovou zastávkou je plánovaná na celý červen. V opravovaném úseku bude doprava obousměrně převedena do pásu, kterým se běžně jezdí od Třemošné do centra Plzně.

„Kvůli očekávanému vzdutí silničního provozu očekáváme zdržení spojů autobusových linek, které tudy projíždějí. Dochází i k přesunům zastávek,“ upozornil projektant dopravy Plzeňských městských dopravních podniků Ondřej Liška.

Barbora Hájková z plzeňského magistrátu uvedla, že po celou dobu oprav bude pro motoristy zachovaný výjezd z města směrem na Třemošnou.

Oprava Lidické a Plaské ulice (směr z centra na Třemošnou) 1. až 30. 6. Plaská ulice od křižovatky Na Sudech (východní okruh) až k zastávce drah Bolevec 1. 7. až 31. 8. Lidická ulice od křižovatky s Karlovarskou až po křižovatku Na Sudech V opravovaných úsecích bude doprava jezdit obousměrně jen v jednom pásu, každý směr bude mít jeden jízdní pruh. Opravy křižovatek jsou plánované na víkendy.

„Ve směru od Třemošné do Plzně bude nyní zrušené odbočení z Plaské doleva do ulice Na Sudech. Ve směru od Třemošné na Doubravku tak budou moci řidiči osobních vozidel využít náhradní trasu ulicemi Nýřanská, Kaznějovská a Studentská. Nákladní automobily budou muset jet dál Lidickou a Karlovarskou přes centrum města. Při úpravách povrchu v křižovatkách bude docházet o víkendech ke krátkodobým uzavírkám a objížďkám. Je proto nutné sledovat aktuální dopravní značení,“ upozornila Hájková.

Od prvního července se práce přesunou blíže centru Plzně. Pracovníci stavebních firem postupně odfrézují asfaltový povrch v celé Lidické ulici ve směru od centra města. Práce budou začínat v odbočení z Karlovarské ulice a po více než dvou kilometrech budou končit v křižovatce s východním silničním okruhem v ulici Na Sudech.

„V téhle části prací nebude možné odbočit z Karlovarské ulice doprava do Lidické. Výjimku bude mít jen městská doprava a vozidla stavby. Objízdná trasa bude vyznačena po Karlovarské a Gerské, pak budou vozy odbočovat doprava na Studentskou a sjedou do křižovatky Lidická Na Sudech Plaská, kde odbočí doleva na Třemošnou, Most a Žatec,“ popsal prázdninovou objížďku Adam Koloušek z ŘSD.

V letošním roce naplánovalo ŘSD opravu Lidické ve směru ven z města, v příštím roce budou pokračovat práce v opačném směru. Nový koberec, opravené stezky i zastávkové zálivy budou na celé trase od vlakové zastávky v Bolevci až do křižovatky s Karlovarskou ulicí. „Tam se počítá se zahájením prací v dubnu, termín dokončení je srpen 2025. Vysoutěžená cena díla je 71,7 milionu korun bez DPH, zhotovitelem je sdružení firem Berger Bohemia a Eurovia CZ,“ vypočítal Koloušek.

Začne se opravovat také Klatovská třída

Ředitelství silnic a dálnic bude v Plzni od 4. července do konce prázdnin opravovat zhruba za 20 milionů korun ještě povrch Klatovské třídy od sadů Pětatřicátníků směrem na Bory. Jde zhruba o dvoukilometrový úsek od přechodu u synagogy do Sukovy ulice. Nový povrch dostane jen směr z centra města. Každá ze sedmi etap bude za úplné uzavírky aktuálně opravované části Klatovské. Pouze veřejná doprava a zásobování tam budou smět vjíždět.

„Objízdná trasa povede přes Domažlickou ulici, okružní křižovatku u Makra, přes Folmavskou a Sukovu ulici,“ řekl pro ČTK šéf plzeňské správy ŘSD Miroslav Blabol. Klatovská třída, páteřní městská komunikace první třídy, vykazuje podle něj značný počet poruch a vad.

Podle náměstka primátora Aleše Tolara vymění město ve stejném termínu semafory na Belánce, třetí největší křižovatce ve městě v křížení ulic Klatovská, U Trati a Borská.