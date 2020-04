Nanomasku otestují hasiči a popeláři, je účinnější než respirátor FFP3

„Teď kompletujeme masky pro testování, ve čtvrtek by je měli začít používat třeba popeláři nebo hasiči. V příštím týdnu plánujeme vykrývání prvních objednávek, které už na ně máme z maloobchodní sítě. Požadavky jsou na mnoho tisíc kusů,“ řekl ředitel plzeňské firmy Workpress Aviation Jiří Heckel.

Firma už má v ruce výsledky z akreditovaných laboratoří. Z nich podle šéfů společnosti vyplývá, že jejich účinnost je o dvě třídy vyšší než u masek třídy FFP3, které jsou doporučovány pro zdravotníky nebo záchranáře v první linii boje proti koronaviru.

„Dokáže zachytit 99,995 procenta všech škodlivých částic. U neomyvatelné varianty je účinnost mírně vyšší než u omyvatelné,“ vysvětlil konstruktér masky Jan Saibert.



Masku lze čistit desinfekcí na bázi alkoholu. Samotný materiál masky a její filtry mají životnost kolem 10 let. Při používání masky se životnost vyměnitelných filtrů počítá v měsících, čím je prašnost vyšší, tím filtry vydrží kratší dobu.

Tělo masky vzniká při vstřikolisování antialergického materiálu do forem, každých 32 sekund z nich obsluha vyndá dvě těla budoucích masek. V pronajaté hale v plzeňské průmyslové zóně Borská Pole dokáže speciální stroj z role materiálu s nanovláknem vyskládat výplně do filtrů. Robot pak jen o kus dál naskládaná nanovlákna zalepí do plastového těla filtru.

Zaměstnanci v oddělení kompletace do těla masky zakrývající ústa a nos upevňují dva nádechové filtry, jeden výdechový a systém upínání masky na hlavu.

Konstruktér řekl, že dnes chtějí začít výrobu menšího velikosti masky, na pátek připravují ještě subtilnější typ. Zřejmě už v příštím týdnu se do kompletace zapojí i vybraní odsouzení v plzeňské věznici.

Plzeňská maska i s filtry by měla stát kolem tisíce korun. „Cenu pořád kalkulujeme, nechceme masku předražovat. Chceme být srovnatelní s konkurencí, jejíž výrobky nejsou ale na trhu nyní dostupné,“ vysvětlují představitelé firmy.



První zásilky nových masek by se v Plzeňském kraji měly dostat zejména k lidem v první linii, kteří takové ochranné pomůcky ještě nemají.