Kauza plzeňského exděkana stíhaného za vyplácení tučných stipendií míří k soudu

O podání obžaloby na osmatřicetiletého bývalého děkana Lukáše Šticha informoval státní zástupce Libor Řeřicha. Případ má nyní na stole soudce Okresního soudu Plzeň-město Vladimír Žák.

Podle kriminalistů Štich od února 2019 do června 2022 vydával po předchozí dohodě se studentkami rozhodnutí o přiznání mimořádných stipendií bez adekvátního důvodu. „Nebo z důvodu oprávněného, ale v přemrštěné výši,“ upozornila již dříve policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Navýšenou částku, v některých případech dokonce celou přiznanou částku, si pak nechal od studentů vyplatit v hotovosti zpět, na svůj bankovní účet nebo na účet dalšího člověka, kterého znal, případně peníze dal dalšímu člověku jako odměnu za provedené služby.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) tak přišla o zhruba půl milionu korun. Obžaloba je postavena na tom, že byla vyplácena stipendia v míře podstatně větší, než by studentům náleželo. Vyplaceny byly statisíce korun, o které přišla univerzita tím, že byly přeposlané na soukromé konto děkana.

Žalobou na exděkana to zřejmě neskončilo

Studentky tedy stipendium obdržely, ale neprokázalo se, že by byly pomocnice, tedy že o děkanově činění věděly nebo peníze použily pro sebe. V jejich prospěch hraje to, že děkan jim vždy vysvětlil, že peníze potřebuje pro fakultu „keš“, takže studentkám zůstaly vždy jen jeden až tři tisíce korun.

„Subjektivní stránka tam nebyla naplněna, z toho důvodu nedovozují ani trestní odpovědnost,“ sdělil Řeřicha.

Žalobou na bývalého děkana to podle Řeřichy není zřejmě zcela ukončené. „Je tam několik otazníků k dalším případným skutečnostem, případně k dalším osobám. Je třeba zkoumat další otázky, musím tedy počkat na hlavní líčení, abych tyto věci objasnil. Předpokládám, že by mohlo dojít k dalšímu řízení,“ přiblížil Řeřicha. Připomněl i to, že fakulta prošla auditem a nebylo shledáno pochybení.

Řeřicha vyjádřil překvapení, že toto se může stát na akademické půdě. „Já jsem ji absolvoval a vzhlížel jsem ke svým profesorům. Učitel má být morální autorita,“ podotkl.

Není to přitom jediná kauza, kterou Řeřicha na akademické půdě řešil v režimu „supi se slétli na veřejné peníze“. Někdejší šéfka Správy kolejí a menz ZČU Blanka Frejlachová ovlivňovala zakázky na malířské práce ve prospěch svého přítele a nedávno ji soud potrestal dvěma roky vězení s podmíněným odkladem na dva roky.