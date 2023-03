Plzeň ukončila smlouvu na pozemek, nová galerie se U Zvonu stavět nebude

Ve smlouvě s městem měl kraj pozemek roky rezervovaný, aby ho mohl odkoupit pro budovu Západočeské galerie. Hejtmanství se ale loni rozhodlo, že koupí zchátralou budovu bývalých městských lázní na Denisově nábřeží.

Tu chce kraj rekonstruovat a přistavět a hodlá tam vybudovat prostory pro Západočeskou galerii. Změna kurzu hejtmanství byl klíčový moment pro budoucnost pozemku U Zvonu.

Do té doby tam kraj výstavbu budovy připravoval, existuje i platné stavební povolení na objekt podle návrhu renomovaných architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře.

Jejich návrh pro centrum Plzně byl odmítnutý paradoxně ve stejném roce, kdy získali prestižní ocenění Architekt roku 2022 za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech. Po změně ve vedení hejtmanství, které loni v únoru ovládla koalice ANO, Piráti a STAN a v opozici skončily ODS a TOP 09, už projekt nové budovy pro galerii U Zvonu nemá v radě kraje jediného zastánce.

Plzeň chce galerii v bývalých lázních

Primátor Roman Zarzycký (ANO) prohlásil, že kraj opakovaně deklaroval záměr vybudovat prostory pro galerii v bývalých městských lázních. Zdůraznil, že on sám a současná koalice na radnici je proti stavbě budovy U Zvonu. „My tu smlouvu ukončujeme, protože pro ni v této koalici není podpora,“ řekl Zarzycký. Uvedl, že koalice odmítá ideu stavět U Zvonu novou galerii.

Primátor poukazoval, že zástupci ODS a TOP 09 měli roky na to, aby projekt realizovali. Podle analýzy z loňského roku by výstavba původně plánované budovy stála kraj více než 1,5 miliardy korun. „Je to nad možnosti kraje,“ upozornil.

Bývalý primátor Pavel Šindelář z opoziční ODS upozorňoval, že si město mělo pro řešení smlouvy obstarat stanovisko z hejtmanství. „Postup města by byl v pořádku, pokud by se opíralo o stanovisko hejtmanství, že pozemek pro galerii nechce. Pak by se to dalo vypořádat na základě dohody. To jednostranné odstoupení považuji za nešťastné,“ vysvětloval.

Podle primátora Zarzyckého se prostranství U Zvonu v tomto volebním období zastavovat nemá. Primátor pouze připustil, že může dojít k úpravě prostranství kolem platanů.

Zásadním problémem, proč se původně plánovaná budova pro galerii nezačala stavět, byl nedostatek vůle krajských politiků pustit se do nákladné akce. Nyní, kdy je ve hře rekonstrukce a přístavba bývalých lázní, zřejmě vůle nechybí, ačkoliv může jít o ještě dražší záležitost.

Zástupci hejtmanství už připustili, že celkové náklady mohou být kolem dvou miliard, 120 milionů už kraj dal za nákup zchátralé budovy někdejších lázní.