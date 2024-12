Pomoc dětem z chudých rodin k lepšímu jídlu se během let zvýšila

Nárůst zájemců o obědy zdarma může souviset s postupným zjednodušováním podmínek pro jejich získání. Zástupci škol připouštějí, že patrně také přibývá lidí, pro které je placení za obědy dětí velká zátěž.

Lidé z neziskových organizací, které chudým rodinám pomáhají, říkají, že i když dětí, které mají obědy ve škole zdarma, přibývá, bylo by dobré, aby se škol zapojilo víc.

Upozorňují, že u programu je důležitá diskrétnost, aby se děti nebo jejich rodiny nesetkávaly s negativními reakcemi okolí, kvůli tomu, že za oběd nemusí platit. „Víme o tom, že se to někdy stává. Je to citlivá záležitost, která může narážet na náladu ve společnosti,“ řekla Michaela Stehlíková z organizace Tady a teď.

Plzeňský kraj se do projektu ministerstva práce a sociálních věcí Obědy do škol zapojil ve školním roce 2017/2018. Tehdy pomohl 50 žákům. Zhruba po osmi letech byl už počet desetkrát vyšší a dál roste.

Žádosti stále přibývají

Škola v Radnicích na Rokycansku patří k těm, kde je o projekt zájem. Ředitelka Milena Raková zdůrazňuje, že hlavním smyslem programu je pomoc dětem a usnadnit jim například i vztahy v kolektivu. „Aby chodily víc do školy a pak se jim v ní může lépe dařit, i když to nemusí vyjít na sto procent. V souvislostí s filozofií toho projektu se snažíme děti začlenit. Myslím, že je to z Plzeňského kraje dobře nastavené. Od letošního roku může vedení škol posoudit i individuální situaci v případech, kdy by rodina nesplňovala nějaký požadavek a přitom by placení obědů při svých příjmech těžko zvládla,“ uvedla ředitelka.

Na začátku školního roku 2024/2025 například vedení kraje schválilo jenom v jedné várce žádostí dotaci pro 17 škol za 830 tisíc korun. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Kroce jde o klíčový projekt kraje, který cíleně zajišťuje, aby děti z rodin ohrožených příjmovou chudobou dostaly vždy ve škole oběd. A během roku kraj může podpořit i další žáky.

„Školy se k tomu přihlašují postupně. Právě tento týden jsem předkládal ke schválení další žádosti,“ uvedl Kroc.

Finanční prostředky byly krajem pro tento účel zajištěny z evropského operačního programu Zaměstnanost plus, z výzvy Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi. Kraj tyto prostředky po schválení předfinancuje a následně je dostane vyplacené od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Podíl kraje k dotaci je deset procent.

Jana Bradová z krajského úřadu řekla, že Plzeňský kraj je jeden z mála, který pro tento školní rok udělal projekt Obědy do škol otevřený. „Takže školy měly možnost se přihlašovat od června. Ale mohou kdykoliv do března. Teď už máme otevřené páté kolo. Začínali jsme se 30 školami. V druhém kole jsme jich měli dalších jedenáct, od listopadu jich přibylo sedmnáct, od prosince sedm,“ popisovala Jana Bradová.

Nyní krajský úřad eviduje 73 škol, které měly o program zájem. Jedná se o ty mateřské, základní i střední. „V některých se to týká opravdu značného počtu dětí,“ uvedla Jana Bradová. Někde se jedná o desítky nebo také o školu, kde jde o více než stovku žáků.

Připomíná, že například v mateřských školách, kde se v předškolním roce neplatí školné a k tomu ještě odpadnou u dětí z chudých rodin náklady na stravné, má dotování obědů velmi pozitivní efekt.