Dálnice D5 u tunelu Valík se propadá, komplexnější oprava začne na jaře

„Došlo k poklesu v takzvané přechodové oblasti mostu. U mostů k tomu dochází a nejedná se o úplně výjimečnou situaci,“ řekl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

V pravém jízdním pruhu jsou v místě propadu aktuálně dvě tmavé asfaltové záplaty. Těmi dálničáři opravili výtluky, které se ve vozovce objevily.

„To znamená, že na místě došlo k nějaké závadě, která mohla být způsobena například porušenou izolací dilatačního závěru. Z toho důvodu se v tomto místě už povrch vozovky opravoval. Přesnou příčinu problému odkryje komplexnější oprava dálnice, která je plánovaná na příští rok. Právě kvůli velké opravě dálnice D5 mezi 76. a 84. kilometrem, která v příštím roce proběhne, byly závady odstraněny pouze provizorně a nedošlo k větším finančním investicím. Stavební práce, které odstraní i problémy s poklesem vozovky, by měly začít hned na jaře příštího roku,“ uvedl Koloušek s tím, že se zhotovitelem opravy už ŘSD podepsalo smlouvu.

Právě úsek dálničního obchvatu Plzně od Valíku k mostu přes údolí řeky Radbuzy mezi Lhotou a Dobřany je posledním, který na obchvatu ještě nedostal nový povrch.

Střední část obchvatu od Černic s tunelem Valík, s navazujícím 444 metrů dlouhým mostem přes údolí řeky Úhlavy až k mimoúrovňové křižovatce s přivaděčem na Přeštice, je v provozu od října 2006. V navazujícím úseku od křižovatky s přivaděčem na konec plzeňského dálničního obchvatu u Sulkova vjely první kamiony v prosinci 2003. Od Sulkova na Rozvadov je dálnice v provozu od listopadu 1997.

ŘSD v příštím roce napraví stejný problém s pokleslou vozovkou u mostu a také na silnici z Plzně do Třemošné. Ta je v provozu od roku 2021, problémy s propady ve směru na Třemošnou se objevily pár týdnů po zprovoznění. To by nemělo stát ŘSD ani korunu, bude to uplatňovat jako opravu v rámci záruky.

Ve směru na Plzeň stavbaři opravovali propadlou vozovku u mostu na obou stranách ještě v průběhu stavby. Tam se silnice začala propadat v době, kdy kvůli stavbě druhého pásu byla veškerá doprava obousměrně převedena na polovinu nové silnice.