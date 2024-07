Větší část obchvatu Klatov se otevře už za tři týdny, celý pak v listopadu

Silničáři ve středu převedli dopravu na první část velkého kruhového objezdu u Štěpánovic. Auta jedoucí od Plzně z něj vyjíždějí hned druhým sjezdem a pokračují do centra Klatov. V opačném směru z Klatov na Plzeň auta zatím musejí na objízdnou trasu přes Točník.

„Zatím je otevřena jen část kruhové křižovatky pro vozidla, která jedou od Plzně na Klatovy. První část obchvatu od kruhové křižovatky ke sjezdu na silnici první třídy číslo 22 na Horažďovice bude otevřena pro oba směry v polovině letošního srpna. Půjde o předčasné užívání, ještě tam může docházet k dočasným omezením kvůli nezbytným pracím na stavbě. Celý obchvat má být zprovozněný v polovině letošního listopadu,“ řekl vedoucí úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic, Správy Plzeň Michal Bárta.

Od středy také není možné odbočit pod Štěpánovicemi na 12 let fungující severozápadní část obchvatu Klatov, která zajišťuje propojení silnic z Plzně do Klatov a z Klatov na Domažlice po okraji města. Stavebníci musejí vybudovat napojení severozápadního obchvatu na kruhový objezd. Dosud tomu bránil silný provoz na původní silnici.

Stavba obchvatu Klatov začala po desítkách let plánování a odkládání v roce 2021. Miliardová investice odvede z centra Klatov tisíce aut denně včetně velkého množství kamionů. Klatované by to měli pocítit už v polovině srpna po otevření první části stavby. Ze širokého průtahu středem města se čtyřmi jízdními pruhy zmizí auta a kamiony, které tu nyní jen projíždějí při cestách od Plzně na Horažďovice nebo na Šumavu.

Ještě před srpnovým otevřením první části plánuje Ředitelství silnic a dálnic den otevřených dveří na stavbě. „V sobotu 3. srpna ukáže ŘSD první část na dnu otevřených dveří stavby. Lidé se tam mohou projet na kole nebo na in-line bruslích,“ řekl pro ČTK šéf plzeňské oblasti ŘSD Miroslav Blabol.

Stavbaři pracují i na druhé části obchvatu Klatov, proto je do poloviny září komplikovanější průjezd okrajem u Malé Vísky. Právě tam dělníci napojují nový obchvat na současnou silnici, na které je plný provoz.

Komplikace kvůli opravám také v Plzni

Jednoduché to nemají řidiči ani v Plzni a na Plzeňsku. V centru města pokračuje stavební firma s pokládkou nového asfaltu na Klatovské třídě v Plzni ve směru od centra na Bory. Ve třetí nejvytíženější plzeňské křižovatce Belánka navíc pokračuje výměna semaforů.

V Lidické ulici, která je výpadovkou na Třemošnou a Žatec, budou stavební firmy až do konce prázdnin kompletně měnit asfaltový koberec. Letos je na řadě směr z centra na Třemošnou, v příštím roce dojde na opačný směr.

Navíc dál pokračuje rekonstrukce a výměna povrchu ve střední části dálničního obchvatu Plzně mezi Černicemi a mostem přes řeku Radbuzu u Lhoty. Přibližně osmikilometrový úsek včetně tunelu Valík má být bez omezení průjezdný v druhé polovině srpna.

Ředitelství silnic a dálnic v úterý oznámilo, že v druhé polovině srpne bude opravovat i dálniční přivaděč mezi Novou Hospodou na okraji Plzně a Sulkovem. S prvními lokálními výspravami začali 15. července, právě v ten den ale zkolabovala doprava v navazující velké kruhové křižovatce na Nové Hospodě u Makra a veřejná doprava nabírala zpoždění až 70 minut. „Podílela se na tom například i kyvadlově řízená uzavírka na městském okruhu. Na to jsme po konzultaci s PČR okamžitě reagovali úpravou dopravního značení a situace se v následných dnech již neopakovala,“ uvedlo nyní ŘSD v oficiálním prohlášení.

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar posléze napsal, že město nesouhlasí s opravou povrchu dálničního přivaděče v době, kdy má ŘSD přes něj a městskou část Borská pole značenou oficiální objížďku kvůli uzavřené dálniční křižovatce u Litic, kde právě opravují dálniční obchvat.

Podle ŘSD je ale povrch přivaděče ve stavu, kdy potřebuje okamžitou opravu. „Začátek prací na dálničním přivaděči je plánovaný na 19. srpna, až po zprovoznění dálničního sjezdu na I/27 Litice (EXIT 80). Údržba přivaděče bude pokračovat pokládkou dvouvrstvého mikrokoberce, který celou plochu uzavře a scelí. Tím dojde k prodloužení životnosti vozovky bez nutnosti většího zásahu,“ uvádí ŘSD v oficiální zprávě.

Navíc generální ředitel ŘSD Radek Mátl informoval, že už vysoutěžili kompletní rekonstrukci dvou na sebe navazujících úseků dálnice D5 na Tachovsku ve směru od Rozvadova na Prahu v celkové délce 17 kilometrů. Mátl o tom informoval na síti X. Desetikilometrový úsek od Mlýnce k Nové Hospodě bude stát 575,98 milionů korun bez DPH a navazujících sedm kilometrů od Nové Hospody za Málkovice přijde na 423 milionů korun. Práce začnou ještě letos, každý úsek bude trvat čtvrt roku.