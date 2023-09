Stavbaři otevřou druhý úsek přivaděče u Vysoké, auta minou Horní Lukavici

Jedno auto za druhým, do toho kamiony a autobusy. Přejít přes hlavní silnici první třídy v Horní Lukavici je stále problém. Před osmi lety, při rekonstrukci průtahu a budování středového ostrůvku pro bezpečnější přecházení chodců, tam auto srazilo jednoho z dělníků. Muž později v nemocnici zemřel.

Podobná neštěstí už by se teď stávat neměla. Ředitelství silnic a dálnic v posledním zářijovém týdnu zprovozní i druhou část dostavovaného šestikilometrového dálničního přivaděče od Vysoké k Přešticím. Nejpozději 26. září by už auta měla objíždět Horní Lukavici po rychlostní komunikaci západně od obce.

Zatímco teď auta projíždějí napříč obcí mezi domy, obchvat bude odstíněný i několik metrů vysokým zemním valem. „Komunikace I/27 je významným silničním tahem s vysokým podílem těžké tranzitní dopravy. Stavbou přeložky dojde ke zkapacitnění dvoupruhového úseku na čtyřpruhový. Vznikne také obchvat Horní Lukavice, což výrazně uleví všem obyvatelům od hluku a exhalací z dopravy,“ uvedl v létě 2020 generální ředitel ŘSD Radek Mátl při zahájení stavby.

Starosta Karel Hůla očekává, že po otevření nové silnice se situace v obci výrazně zklidní. „Pamatuji si, že o obchvatu jsem slyšel už jako malé dítě, před skoro padesáti roky. Jsem rád, že konečně začne sloužit. Provoz je dnes tak silný, že když chcete v Horní Lukavici najet na hlavní silnici a potřebujete pak jet doleva na Přeštice, téměř nemáte šanci. Když se utvoří mezera v jednom pruhu, abyste vyjel, v pruhu pro opačný směr je plno. Vím o lidech, kteří radši jedou do Přeštic přes Dolní Lukavici, než aby tu zkoušeli vjet na hlavní silnici,“ podotkl starosta Hůla.

Agresivní jíl stavbu protáhl

Stavba šestikilometrového prodloužení dálničního přivaděče od Vysoké k Přešticím začala v červnu 2020, kompletně zprovozněný měl být po 30 měsících. Při stavbě ale experti podle materiálů ŘSD zjistili, že kvůli agresivním jílům v podloží se protáhne výstavba 700 metrů dlouhého náspu u Horní Lukavice.

Ještě letos v květnu, když stavbaři zprovozňovali první úsek přivaděče od Vysoké k mimoúrovňové křižovatce se silnicí na Chlumčany, počítali, že přivaděč k Přešticím bude zprovozněný po 45 měsících stavby, tedy v březnu 2024. Práce ale pokročily tak, že téměř celý přivaděč bude průjezdný v závěru letošního září. Do konce roku by stavbaři měli dálniční přivaděč zcela dokončit.

Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic upozornil, že přivaděč bude po předčasném zprovoznění končit u mimoúrovňové křižovatky se silnicí do Dnešic a Dolní Lukavice. „Na posledním úseku od mimoúrovňové křižovatky k napojení na současnou silnici první třídy budou firmy ještě pracovat,“ upozornil Koloušek. Právě u sjezdu na Dnešice bude ve směru od Plzně končit dálniční přivaděč jako rychlostní komunikace se středovými svodidly, kde pro každý směr jízdy jsou dva jízdní pruhy.

Napojení na stávající silnici k Přešticím i plánovaný obchvat Přeštic, jehož výstavba by mohla začít už v příštím roce, jsou projektované jako klasická silnice s jedním jízdním pruhem pro každý směr. Po dostavbě přeštického obchvatu by cesta mezi Plzní a Klatovy mohla být až o polovinu kratší, než na začátku roku 2020, kdy prodloužení přivaděče k Přešticím existovalo jen v projektech. Od územního rozhodnutí do zahájení stavby uplynulo totiž 12 let.