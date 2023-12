Zboží z palet, ale za ceny z dob minulých. Supermarket Mere otevřel v Plzni

„Pohanku, jáhly či proso, které dodává moje oblíbená firma, tu prodávají za třetinovou cenu oproti řetězci Billa. Jak je to možné?“ říká před marketem dvaasedmdesátiletý senior z Plzně, který v Mere nakupuje tři roky. Dosud ale musel jezdit do Příbrami, Písku nebo Mostu, kde jsou ostatní provozovny.

Koření je podle seniora v Mere zhruba i desetkrát levnější než v jiných obchodních řetězcích v Česku. To, že má řetězec ruského majitele, prý neřeší. „To mě nezajímá, když je tu kvalitní zboží z Litvy, Lotyšska, Estonska či Polska. Nákupem podporuji bývalý východní blok, který se snaží také nějak prosperovat,“ dodává muž.

Chleba za 127 nebo 87 korun?

„Chleba z Dobřanského pekařství je výborný, ale v Bille stojí bochník 127 korun. Když si ho sama pekárna prodává ve svojí prodejně na Americké třídě v Plzni, stojí 87 korun. To není darebnost, to je lichva,“ upozorňuje senior.

Tyto ceny potvrdil spolumajitel Dobřanského pekařství Daniel Fonhauser. „Chceme být hodní na své zákazníky, proto v naší prodejně nemáme takové marže jako v Bille,“ říká Fonhauser. Billa je prý jediný řetězec, kam dodává.

Do řetězce Tesco dodávat přestal. „Vyjednávací metody řetězců jsou tak drsné, že jsem ročně prodělával 40 tisíc korun. Nápravu manažeři zjednat nechtěli, jsou na drsné vyjednávání školení, tak jsem utekl,“ říká.

I v Bille prý letos kvůli zvýšení cen vstupů žádal o zvýšení cen, za které dodává, o pět procent. Marně. A to i přes vysokou marži, kterou si Billa k dodavatelské ceně přidává. Na otázku, jestli není cena dána snahou odradit zákazníky od koupě, Fonhauser odpověděl, že je to spíš proto, že je o kvalitní chleba z malé rodinné firmy zájem a zákazníci jsou ochotní ho koupit i za vysokou cenu.

Levné těstoviny nebo sardinky

Do Mere zákazníky táhnou hlavně nízké ceny. Třeba semolinová vřetena, což by měly být těstoviny z nejkvalitnější tvrdé pšenice, jsou zde v pětikilovém balení k mání za 109,91 korun, v přepočtu tedy 11 korun za půl kilogramu. Na webu potravinyarax se semolinové těstoviny, vřetena FUSILLI v půlkilogramovém balení prodávají za 28 korun, půlkilogramové Adriana těstoviny semolinová vřetena se v Bille prodávají za 55,90.

Dvoje sardinky v oleji o celkové hmotnosti 250 gramů zákazník v Mere pořídí za 32,57 korun, jedno balení tedy přijde na 16,30 korun. Třeba v Albertu se Sea Side Sardinky v oleji o hmotnosti 125 gramů prodávají za 23,90 korun.

Krůtí maso mražené se v Mere prodává za 68,53 za kilogram, na webu eshopkrutimaso.cz mražené k mání není, ale chlazené přijde na 190 korun. Ve velkých marketech nebylo k nalezení krůtí, ale jen chlazené kuřecí mleté maso. V Bille kuřecí mělněný steak o hmotnosti půl kilogramu přijde na 69,90, kilogram tedy na téměř 140 korun, na webu na pennydomu.cz stál půlkilogramový kuřecí mletý polotovar z čerstvého kuřecího stehna 89,90 korun, kilogram tedy 180 korun.

Aljašská treska file o hmotnosti 300 gramů porce se v Mere prodává za 45,19 korun, kilogram tedy přijde na více než 151 korun, na webu mrazeo.cz je kilogram aljašské tresky filety mražené za 149 korun, ale třeba kosik.cz prodává fine life treska aljašská filety o hmotnosti 450 gramů za 120 korun a kilogram tedy vyjde na téměř 267 korun.

Řetězec Mere se redakci MF DNES nepodařilo kontaktovat. Na otázku, co je důvodem nízkých cen, položenou prostřednictvím Facebooku, nikdo neodpověděl.

Mluvčí konkurenčního Penny Marketu Tomáš Kubík na otázku, zda v reakci na rozšiřování Mere na trhu nebudou snižovat ceny, odpověděl, že konkurenci sledují jako celek a nezaměřují se pouze na jednu konkrétní pobočku.

„Jako první řetězec u nás jsme navíc v souvislosti s nižšími sazbami DPH přistoupili ke snížení cen už k 1. prosinci 2023, kdy jsme promítli snížení sazby DPH na potraviny do cen pro zákazníky,“ sdělil Kubík.

Oslovený senior ale v Mere hodlá nakupovat dál. „Kupuji tu výrobky firmy Karlovarské uzeniny, kterou znám. Toto jsou uzená žebra, anglická slanina, jejich výrobky jsou výborné a za dobrou cenu,“ dodává senior.

Jiní nás odmítali, říká uzenář

Jednatel menší rodinné firmy Karlovarské uzeniny Luděk Šleis uvedl, že do jiných řetězců nedodává. „Mere je totiž jediný řetězec, který od nás chce naše výrobky odebírat. V minulosti jsem se snažil oslovovat i jiné řetězce, jako jsou Kaufland, Billa, Makro a další, ale bylo to marné. Malé české výrobce tam nechtějí, na ruku jdou německým firmám, zatímco v Česku se kvůli tomu potravinářství likviduje. Německé řetězce se rozvíjejí na náš úkor, zatímco Mere s menšími výrobci kooperuje. Za to jsme rádi,“ popisuje Šleis.

Za paradox považuje to, že jde o řetězec ruského majitele. „To jsou paradoxy doby. Je ale otázka, jestli se Mere v Česku udrží,“ podotkl Šleis. V pondělí bylo v prodejně zhruba dvacet zákazníků. V ostatních marketech v Plzni se v té době konala spíš předvánoční nákupní horečka.