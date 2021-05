Průvodem biskupů začaly v Nepomuku oslavy blahořečení svatého Jana

Biskupové, kardinál Dominik Duka i bývalý prezident Václav Klaus vyrazili společně s místními fotbalisty, členy pěveckého sboru a zástupci Matice sv. Jana Nepomuckého v 9.30 v průvodu od arciděkanství do kostela svatého Jana Nepomuckého. Než kardinál Duka vešel do kostela, vzdal hold umučenému světci a také promluvil k několika desítkám účastníků průvodu.



„Vyprošuji smíření znesvářeného a rozděleného lidu, aby objevil společné dědictví víry a v jednotě kráčel v duchu a pravdě, k jedinému cíli, Kristu. Prosím, za vládce naší země a soudce jejího lidu, aby jim pán vložil do srdce touhu ke spořádanému, spravedlivému, dobrému a pokojnému životu jejich národa,“ pronesl.

A neopomněl také větu spojenou se současným největším problémem, kterým je covid-19. „Kéž se na tvou přímluvu nad námi smiluje všemohoucí bůh, zbaví nás epidemie, veškerých běd, vášní a rozbrojů,“ dodal.

Podobně rozsáhlá akce se ve městě konala v roce 1993, kdy uplynulo 600 let od světcova umučení. V Nepomuku počítají s tím, že každý rok se uskuteční nějaká akce na uctění svatého Jana.

„My jsme teď, od letošních oslav 300 let blahořečení, odstartovali takové desetiletí a chceme to táhnout v tomto tempu až do roku 2029, kdy bude 300 let svatořečení,“ informoval Václav Česák předseda Matice sv. Jana Nepomuckého.

V sobotu v Nepomuku také slavnostně odhalili sochu sv. Jana na kruhovém objezdu. Kolem toho, které dílo zde bude vystaveno, panovaly dlouhou dobu spory. Odborná komise vybrala během soutěže v roce 2017 jako vítězný návrh monument, který světce zobrazoval jako siluetu a připomínal dopravní značku.

Dílo doplňovala palma. Návrh si vysloužil mnoho odmítavých reakcí a město od jeho realizace upustilo.

Zlom nastal před dvěma lety. „Tehdy se stal malý zázrak, znamení od boha. Zdálo se, že otázka kruhového objezdu je neřešitelná. Až klienti psychiatrické léčebny ve Lnářích chtěli zasadit strom, a přitom našli v zemi překrásnou sochu svatého Jana. Ono je to tak trochu biblické: když zapomeneme na boha, on svoji slávu ukáže přes slabého člověka,“ řekl duchovní správce nepomucké farnosti Jiří Špiřík.

Věci se od té chvíle daly najednou rychle do pohybu a město rozhodlo o tom, že právě nově objevená socha se stane ozdobou nepomucké křižovatky. A odhalení díla bude jedním z vrcholů oslav letošního významného výročí.

Na svatojánskou pouť dorazí zahraniční kněží

Ve městě se nachází asi patnáct soch svatého Jana. Podle starosty Jiřího Švece je ta nejnověji instalovaná také tou nejkrásnější. Socha je sériovým litinovým výrobkem zhotoveným v roce 1913 v arcibiskupských železárnách v Rožmitálu pod Třemšínem.

Svatojánské oslavy Navalis v Praze (16. 5. 2021)



VIDEO: Svatojánské slavnosti Navalis oslavily 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oslavy blahořečení narušila epidemie koronaviru. Průvod byl první akcí, které se mohla částečně účastnit i veřejnost. „Už od února ale máme koncerty, besedy nebo výstavy, které byly veskrze online,“ připomněl vedoucí oddělení kultury města a manažer mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík.

Druhý hlavní termín oslav bude 30. květen, kdy se odehraje Světová svatojánská pouť. „Na ni mají přijet zahraniční kněží. Měli by tu být faráři z našich devíti partnerských měst,“ podotkl Motejzík.

Ve stejný den odpoledne pak začne hlavní koncert oslav, při němž vystoupí sopranistka Eva Urbanová, která v mládí žila v nedaleké Vrčeni. Na vystoupení na náměstí pod širým nebem je prodáno už 700 vstupenek.