Sušice svěří ztrátovou nemocnici kraji, zastupitelé ale mají podmínky

Přestože krajští zastupitelé na začátku dubna zvedli ruku pro bezplatný převod nemocnice pod kraj, sušičtí zastupitelé schválili jen převod pod kraj, neakceptovali tedy bezúplatnost a výměnou za převod požadují splnění podmínek.

Jednou z nich je garantování rozsahu péče, kterou nemocnice bude místním nabízet. A to i přesto, že od roku 2015 se víceoborová lůžková akutní nemocnice postupně smrskla na LDN s ambulancemi. „Mé přání je, aby ke stávajícímu rozsahu péče přibyla minimálně lůžková interna, která mi pro tento region připadá hodně důležitá,“ uvedl starosta Sušice Petr Mottl z ODS na zastupitelstvu města.

Připomněl i to, že se v krajské Klatovské nemocnici připravuje velká investice na rozšíření pavilonu lůžkové interny. „Nedává mi smysl, proč v Klatovech rozšiřovat internu a nevyužít volnou kapacitu v Sušické nemocnici,“ sdělil.

Chovat se jako řádný hospodář

Zastupitelstvo města schválilo i to, že má vzniknout pracovní skupina, kde by měli být odborníci města i kraje. Ta by měla podmínky převodu nemocnice na kraj včetně smlouvy o převodu předložit zastupitelům města a kraje do konce listopadu. Kraj ve svém usnesení uvedl, že převzetí nemocnice může proběhnout nejdřív 1. ledna 2024.

Někteří obyvatelé Sušice se na zastupitelstvu divili tomu, proč město kraji nepředá nemocnici bez podmínek a bezplatně, protože zbavit se roční ztráty kolem 30 milionů korun placené z rozpočtu města je dost velká protihodnota bezplatného převodu.

Podle Mottla to ale není dost velká hodnota, když kraj dostane majetek v tržní hodnotě 300 až 400 milionů korun. „Navíc ztráta nemocnice by se letos měla snížit na 10 až 15 milionů korun,“ sdělil Mottl s tím, že důvodem je fakt, že nedávno skončila interna, její lékaři odešli do krajských nemocnic, takže město už oddělení nemusí dotovat.

Město si navíc nechalo zpracovat tři právní posudky, podle kterých nemůže předat někomu majetek bez protihodnoty. „Nechovali bychom se s péčí řádného hospodáře, což by mohlo mít trestněprávní důsledky,“ říká místostarosta Sušice Karel Požárek.

Vedoucí právního a legislativního odboru Plzeňského kraje Roman Kočí má v ruce naopak právní analýzu kraje, podle které by zastupitelům po bezplatném převodu žádné právní důsledky nehrozily, protože jde o veřejný zájem.

Vyřizování politických účtů?

Vyvstává tedy otázka, jestli vše není jen vyřizováním politických účtů poté, co ODS s TOP 09 loni v únoru musela opustit vedení Plzeňského kraje, když ji nahradili Piráti a ANO. Zástupce ODS Mottl to ale odmítá. „Zdravotnictví je apolitické téma a já se snažím chovat podle toho. Jde mi jen o to, abychom nastavili koncept, který by dlouhodobě fungoval,“ uvedl na adresu Sušické nemocnice.

Mottl by mohl být ve střetu i se zastupitelem Sušice, Pirátem Pavlem Haisem, který je po převratu na kraji krajským radním pro zdravotnictví. Ten totiž stál do září 2020 spolu s dalším Pirátem Václavem Radou v čele Sušické nemocnice. Mottl ale našel v radě města většinu a oba jednatelé byli odvoláni. Argumentem byla ztráta nemocnice kolem 30 milionů korun.

Hais i Rada, jejichž snažení v nemocnici znesnadnil covid, jsou dodnes přesvědčení, že kdyby se tehdy dala nemocnici šance, mohla postupem času vydělávat. To už se ale nedá ověřit, protože lékaři se rozutekli do jiných nemocnic.

„Přes to všechno si ale myslím, že dnes se konečně činí kroky k tomu, aby se nemocnice posunula dopředu,“ uvedl na zastupitelstvu Hais.

Sušičtí demonstrovali za nemocnici (1. 10. 2020)