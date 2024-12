Řešením gastroorgií během Vánoc nejsou diety, radí nutriční terapeutka

Za nějaký hříšek se přimlouvá i u dětí. Protože pokud se celé dětství budou rodiče striktně držet zásady ani cukrle, ratolest si to pak bude vynahrazovat v několikanásobně větším množství v dospělosti.

Přesto se terapeutka přimlouvá za to, aby lidé v době Vánoc a Silvestra nejedli mnohem větší množství jídla, než na které jsou zvyklí. „Mohlo by to vést k problémům se zažíváním a zbytečně si pokazíte sváteční čas,“ varuje Pavlíková Honzáková.

Může to vést až k akutním zažívacím problémům jako průjem, zvracení, žlučníkové a žaludeční záchvaty. „Nebezpečné je také porušit dietu, kterou máme nařízenou, jako je šetřící, diabetická či bezezbytková,“ popsala.

Varuje také před zvykem, který mnozí o Vánocích praktikují. „Určitě není vhodné snídat, obědvat a večeřet smaženou rybu se salátem a večer to ještě doplnit cukrovím a alkoholem,“ nastínila Pavlíková Honzáková.

Pokud to někdo opravdu přežene, tak je podle ní dobré po jídle vyrazit třeba na svižnou dvouhodinovou procházku. „Řešením gastroorgií během vánočních svátků ale nejsou různé diety,“ říká.

„Diety, pokud nejsou nařízené ze zdravotních důvodů, nemá smysl držet nikdy, protože mají většinou jen krátkodobý efekt. Smysl má stravovat se zdravě a vyváženě alespoň z osmdesáti procent a pak nás ani svátky nezaskočí,“ míní nutriční terapeutka.

Ani nemocnici prý Vánoce nezaskočí. „Pacienty neochudíme o sváteční pokrmy a dostanou i cukroví, ale vše podle nařízených dietních opatření. Bohužel ne vždy to dodržují i příbuzní, kteří se snaží svým blízkým přilepšit a nastanou pak komplikace, které mohou pobyt v nemocnici prodloužit,“ přiblížila.

Zvláštní kapitolou je podle nutriční terapeutky alkohol. „Možná mají jeho některé složky pozitivní účinky, ale ty negativní převažují,“ říká. Dodává, že může mít krátkodobý pozitivní účinek, ale zatěžuje ledviny, játra, zpomaluje metabolismus, a když někdo alkoholem řeší psychické problémy, depresivní stavy se ještě výrazně prohlubují.