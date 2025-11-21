Inspektoři veterinární správy odebrali chovateli z Nekmíře psy před několika dny.
„Byli chováni ve zcela nevhodných podmínkách, vykazovali zhoršený výživný stav a v chovných podmínkách bylo značné množství nebezpečných předmětů,“ upozornil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Upřesnil, že psi žili ve zdevastované chatě téměř bez přístupu denního světla. Čtyři štěňata neměla přístup k vodě, aby se mohla napít, a mohla se poranit o věci, které se v objektu všude válely.
„Uvedená pochybení jsou porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Navíc chovatel neměl ke dvěma dospělým psům doklady o platné vakcinaci proti vzteklině a psi nebyli také očkovaní,“ popsal Vorlíček.
Veterináři proto rozhodli, že psy okamžitě odeberou do předběžné náhradní péče. Všichni skončili v útulku.
Veterinární správa podala na obec s rozšířenou působností, v tomto případě do Nýřan, podnět pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Chovateli za to hrozí ve správním řízení pokuta až do výše jednoho milionu korun. Kromě tohoto zákona chovatel porušil i veterinární zákon.
Podobný případ se nedávno odehrál v obci Staré Sedliště na Tachovsku. Žena tam i přes zákaz chovu v nevyhovujících podmínkách chovala 11 štěňat, 10 dospělých psů, jednoho kocoura, dva křečky, jednoho potkana, tři šneky, dvě myši, pět králíků a 25 morčat. I tato zvířata skončila v útulcích.