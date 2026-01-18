Trailer i titulní píseň k nové komedii Někdo to rád v Plzni už je na světě

  9:00,  aktualizováno  9:00
Už na jaře vstoupí do kin komedie s názvem Někdo to rád v Plzni, která se natáčela přímo v západočeské metropoli. Za snímkem plným humorných příběhů stojí plzeňský rodák, režisér Martin Horský. Titulní píseň složil muzikant Michal Hrůza a nyní pracuje na další hudbě pro film.
„Tak mi produkce schválila titulní píseň pro novou českou komedii Někdo to rád v Plzni,“ informoval na sociální síti tento týden zpěvák Michal Hrůza.

Romantická komedie se natáčela na sklonku léta přímo v srdci Plzně a je hvězdně obsazená. „Je to opravdu velmi vtipná komedie, kterou natočil Martin Horský a ve které uvidíte báječné herce Mirka Donutila, Jiřího Lábuse, Veroniku Freimanovou, Štěpána Kozuba, Marka Taclíka, Pavla Zedníčka, Simonu Lewandowskou a spoustu dalších skvělých herců a hereček,“ láká na novinku, která vstoupí do kin v dubnu, Michal Hrůza.

Můj nejkomediálnější film. Režisér hitu Ženy v běhu natáčí v Plzni snímek plný hvězd

Toho nyní ještě čeká spousta práce. Kromě titulní písně má teď s Janem Horáčkem měsíc na to, aby film „okořenili“ scénickou hudbou.

„Dneska jsme začali a ze zhruba třiceti míst máme dvě hotová... je to krásná práce, doufám, že film hudbou doplním ke všeobecné spokojenosti,“ přeje si Hrůza.

Snímek vypráví mozaiku humorných příběhů, které se stejně jako jejich protagonisté proplétají uličkami Plzně. Hrdinové různých věků, povah, profesí a zálib zde hledají štěstí, jen každý z nich trochu jinde a s jiným výsledkem. Někdo najde lásku, jiný nečekané přátelství, dalšímu něco dobrého přinese osudová věštba nebo padající hvězda.

Plzeňský rodák, scenárista a režisér Martin Horský řekl, že by filmem rád rozčeřil vody současné české romantické komedie. „Plzeňská odysea je směsicí příběhů plných nadsázky a humoru. Někdy třeba i ujetého a černého, pod kterým ale stále bije vřelé srdce,“ přiblížil zaměření snímku. Horský má na kontě divácky nejúspěšnější český film v novodobé historii Ženy v běhu.

Kromě katedrály svatého Bartoloměje se ve filmu objeví například ikonické záchodky na náměstí Republiky, Křižíkovy sady, ulice Bedřicha Smetany a Smetanovy sady, pivnice U Salzmannů… Natáčelo se také v krematoriu a v borské věznici.

