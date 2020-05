Po nehodě utekla zdrogovaná dvojice do lesa. Šofér tvrdí, že neřídil

16:38

Policisté vyjížděli ve čtvrtek k nehodě dvou osobních aut u Chotíkova na Plzeňsku. Posádka vozidla, které přejelo do protisměru a nabouralo do protijedoucího vozidla, utekla po kolizi do lesa. Jak se ukázalo, muž i žena byli pod vlivem drog. Šofér ale tvrdí, že za volantem neseděl. Policisté nyní hledají svědky.