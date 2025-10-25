Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu

Redakci iDNES.cz to oznámila plzeňská policejní mluvčí Dagmar Mifková.
„Řidič, ročník 2002, se svým vozidlem Škoda Superb vyrazil na silnici přesto, že mu z vozidla unikalo palivo. Kvůli tomu dostalo smyk dalších pět aut, která jela za ním. Vozidla do sebe vzájemně narazila,“ doplnila Mifková s tím, že další okolnosti nehody budou dále vyšetřovat policisté.
Na místě zasahovali také záchranáři, kteří následně uvedli, že do nemocnice převezli na pozorování batole, dívku a devětatřicetiletou ženu. Nikdo neutrpěl vážné zranění.