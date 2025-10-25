Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu

  17:26
U malé obce Želčany na Plzeňsku došlo v sobotu k hromadné dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič se na hlavní tah z Plzně do Písku vydal s autem, kterému unikaly pohonné hmoty. Kvůli rozlitému palivu na silnici dostalo smyk celkem pět aut, co do sebe vzájemně narazily.
Na silnici mezi obcemi Nespeky a Poříčí nad Sázavou na Benešovsku se srazila...
Zvětšit fotografii

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Redakci iDNES.cz to oznámila plzeňská policejní mluvčí Dagmar Mifková.

„Řidič, ročník 2002, se svým vozidlem Škoda Superb vyrazil na silnici přesto, že mu z vozidla unikalo palivo. Kvůli tomu dostalo smyk dalších pět aut, která jela za ním. Vozidla do sebe vzájemně narazila,“ doplnila Mifková s tím, že další okolnosti nehody budou dále vyšetřovat policisté.

Na místě zasahovali také záchranáři, kteří následně uvedli, že do nemocnice převezli na pozorování batole, dívku a devětatřicetiletou ženu. Nikdo neutrpěl vážné zranění.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor:
Vstoupit do diskuse