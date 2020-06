Návěs zkřížil cestu dodávce. Žena zemřela, tři muži letěli vrtulníky

Podle policejní mluvčí se při nehodě zranilo osm lidí, z toho jeden smrtelně. Zranění pěti z nich jsou vážná.

„Z místa byli letecky transportováni do plzeňské fakultní nemocnice dva muži. Jeden v kritickém stavu na řízené ventilaci, druhý ve velmi vážném stavu, ale při vědomí. Druhý vrtulník transportoval dalšího muže ve velmi vážném stavu řízeně ventilovaného do motolské nemocnice. Dále pozemní cestou do plzeňské nemocnice byl přepraven muž a žena. Oba jsou ve vážném stavu a oba řízeně ventilováni. Do Stodské nemocnice byli převezeni dva muži při vědomí, kteří utrpěli středně těžká zranění. Osmá zraněná žena utrpěla četná zranění, kterým na místě podlehla,“ vyjmenovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

„Z dosavadního šetření vyplývá, že od obce Trnová jel čtyřiačtyřicetiletý řidič nákladní soupravy ve směru na Novou Hospodu. Při projíždějí pravotočivé zatáčky v obci Tisová vyjel návěs do protisměru, kde narazil do protijedoucí dodávky. Při střetu se v dodávce zranilo osm cizinců,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Řidič kamionu se při nehodě nezranil. Dechovou zkoušku měl negativní. U pětadvacetiletého šoféra dodávky byl proveden odběr krve.

„Pět osob jsme vyprostili pomocí hydrauliky a to odstřižením posuvných dveří dodávky,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.



V místě nehody zasahovaly všechny složky záchranného systému. „Zdravotníci vyslali na místo kromě sanitek také vrtulník letecké záchranné služby z Líní a na pomoc přiletěl druhý záchranářský vrtulník z Prahy,“ doplnila Svobodová.

„Silnice II/199 je zcela uzavřena. Doprava je odkláněna na Nové Hospodě a na křižovatce na Pernolec,“ dodala Jiroušková. Podle webu dopravníinfo.cz bude komunikace neprůjezdná zhruba do osmé hodiny večer.