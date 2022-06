Řidič naboural do citybloků a prorazil vrata. Řekl, že se vyhýbal kočce

Nehoda se stala krátce po 8. hodině. Podle policie jel osmačtyřicetiletý řidič Volkswagenu Caddy od Vochova.

„Ve zúžení na začátku Křimic se podle svých slov snažil vyhnout přebíhající kočce. Přitom strhl řízení vpravo, kde narazil do betonových citybloků. Od nich se vůz odrazil do protisměru a dále mimo silnici, kde prorazil vrata do soukromého pozemku u rodinného domu,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Řidič při nehodě utrpěl zranění, sanitka ho odvezla na ošetření do nemocnice. Ještě předtím ho policisté podrobili dechové zkoušce na alkohol. Ta měla negativní výsledek.

Další okolnosti nehody objasní až další vyšetřování dopravních policistů. Škoda na poničených vratech, vozidle a cityblocích byla předběžně vyčíslena na 91 tisíc korun.