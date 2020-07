Dálnice D5 je na Tachovsku uzavřená. Osobní auto bouralo čelně s náklaďákem

K havárii došlo kolem půl osmé ráno asi kilometr před sjezdem na Mlýnec. Ten je 16 kilometrů před hranicí s Německem.

„V místě omezení, kde jsou jízdní směry od sebe odděleny malými směrovými tabulemi, takzvanými zetky, vjela podle prvních zjištění řidička osobního vozu do protisměru. Tam se střela s nákladním vozem. Kvůli vyšetřování a odstraňování následků nehody je dálnice obousměrně uzavřena,“ uvedla krajská policejní mluvčí Hana Kroftová.

Řidičku osobního auta záchranáři převezli na preventivní vyšetření do nemocnice. U nehody zasahují hasiči ze tří jednotek. Policie ve směru do vnitrozemí odklání dopravu na sjezdu Mlýnec na 136. kilometru dálnice a řidiči se na ni vracejí na 128. kilometru na Nové Hospodě. Při jízdě od Plzně do Německa policisté odklánějí dopravu z dálnice na Nové Hospodě.