Zápasník MMA Kincl po prohraném titulu boural na dálnici, auto převrátil na střechu

Jsou důležitější věci, než sportovní úspěchy. Vždy jsem patřil mezi ty, které sportovní prohry sundaly na zem. Koupal jsem se v tom, připadal si jako kus ho… Díky tomu se mě ale nedotýkaly hejty. Byl jsem totiž svým největším hejterem.



Za svým vyjádřením z tiskovky si stojím i teď. Vím, jaký jsem podal výkon. Tohle byla největší prohra mé kariéry. Nejvíc lidí v historii eventu MMA mě živě vidělo prohrát. Mrzí mě to, ale jsem s tim ok.



Po x hodinách cesty v opravdu nepříjemné atmosféře se mi během pár vteřin podařilo celkem slušně vyvětrat. Nejen v autě, ale i v hlavě. Sedíme vzhůru nohama a mačkám tlačítko SOS v Toyotě. Ptám se ženy jestli je dobrá a do toho už mluvím s operátorem. Přibíhají první lidé, kteří mi v tom telefonování dělají celkem hokej. Odpoutám sebe, pak ženu a podávám ji lidem venku. Je v šoku a jsem rád, že ji vezmou k sobě do auta než přijede sanita a já mohu řešit věci okolo auta (děkuji jestli to čtete).



Kolečko IZS je parádně namazanej stroj. Člověk je zase o něco pyšnější na tu naši zem. Největší dík patří boys in blue ‍♂️, jak to všechno v klidu odladili a pomohli. Heslo z jejich kapot tady opravdu sedělo.



Večer jsem si pustil hlavu trochu na špacír. Obecně jsem celkem alergickej na ezo kecy, ale nedalo se tomu ubránit. Štestí jsem si vybral o pár hodin později a to v mnohem důležitějším fightu. Výhra mohla znamenat víc otázek na tiskovce -> třeba i zastávku na afterparty -> pozdější odjezd -> velký provoz na D5 a vysvětlování naší dceři, proč tatínek s maminkou nedorazí.



P.s.: Než přijdou nějaké spekulace. Nejel jsem jako ho*ado. Bylo mokro a bolavej po zápase, bez nálady to člověk ani valit nechce.



P.s.2: Pro nečtenáře se nahrává YT video i s “rozborem” zápasu