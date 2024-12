Vůz vyletěl z dálnice a narazil do kamionu u benzinky, řidič auta nepřežil

10:50

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D5 u Rokycan. Třiatřicetiletý řidič osobního auta tam zemřel poté, co jeho vůz narazil do svodidel, vylétl z dálnice na komunikaci u čerpací stanice a tam narazil do odstaveného kamionu.