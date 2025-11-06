Tragická nehoda se stala před pátou hodinou ráno u Nýřan na 93. kilometru dálnice ve směru na Rozvadov.
Podle prvotních informací vozidlo značky Mazda vyjelo vpravo mimo silnici, vozidlo se vymrštilo přes nájezd, vůz se otočil proti směru jízdy a skončil v příkopu.
Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara cestovalo v autě pět lidí. Jednoho člověka museli resuscitovat. „Vyproštění nebylo potřeba,“ upřesnil mluvčí.
|
Dálnici D5 na Plzeňsku zablokovala nehoda kamionu, za jízdy mu upadlo kolo
Nehoda si vyžádala jeden lidský život. „Zranění utrpělo celkem pět osob mladého až středního věku. U nejzávažněji poraněné osoby bylo nutné zajištění základních životních funkcí a následný urychlený transport do zdravotnického zařízení. Další tři účastníci utrpěli poranění středního až těžšího rozsahu a byli taktéž transportováni do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření. Poslední z osob cestujících ve voze utrpěla poranění neslučitelná se životem, a na místo byl tak povolán koroner,“ popsal vážnou kolizi za záchrannou službu Luboš Bouček.
Protože se nehoda stala na nájezdu na dálnici, provoz na ní omezen nebyl. Jak přesně došlo k nehodě, zjišťují nyní dopravní policisté. Jejich vyjádření doplníme, jakmile bude k dispozici.