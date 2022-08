Žena zraněná při tragické srážce s kamionem na D5 je mimo ohrožení života

„Žena, kterou pro nehodě letecky přepravili do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně, je léčena konzervativně a je mimo ohrožení života. Řidič kamionu byl vyšetřen a propuštěn do domácího ošetřování,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová (o nehodě jsme psali zde).

Průběžné informace z vyšetřování nehody policisté sdělit odmítli. Policejní mluvčí Dagmar Jiroušková pouze potvrdila, že jednou z vyšetřovacích verzí, proč kamion přejel do protisměru a narazil do osobního auta, je to, že mu praskla pneumatika.

„Jistotu ale budeme mít až po vypracování znaleckého posudku,“ sdělila Jiroušková.

Nehoda se stala ve středu krátce před 17. hodinou na 117. kilometru ve směru z Plzně na Rozvadov. V osobním autě zemřeli na místě muž a dvě děti. I přesto, že na místo neštěstí záchranáři povolali vrtulník, přivolaný lékař jim nedokázal pomoct.

Vrtulník nakonec na emergency fakultní nemocnice přepravil asi čtyřicetiletou ženu. Řidiče kamionu odvezla na akutní příjem zdravotnického zařízení sanitka.

Dálnice byla kvůli vyšetřování na několik hodin uzavřena v obou směrech. Hasiči museli z poškozené nádrže kamionu odčerpávat naftu do nádob a následně do protichemického kontejneru z Plzně-Košutky.