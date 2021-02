Za nehodu v protisměru soudí 83letou řidičku, jiná žena přišla o nohu

Třiaosmdesátileté V. F. v případě prokázání viny hrozí za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až čtyřletý trest. Zranění a zdravotní pojišťovna navíc požadují přes jedenáct milionů korun.

Ke karambolu došlo necelých 400 metrů za kruhovým objezdem za Zručí směrem na Plzeň 20. července 2019 dopoledne. Podle státního zástupce seniorka se svým autem přejela částečně do protisměru v okamžiku, kdy opačným směrem jela fabie. Vozy se střetly levými zpětnými zrcátky.

„Těsně před událostí jsem zaregistroval, že protijedoucí auto najíždí do protisměru. Do mého pruhu. Bylo už velmi blízko. Stočil jsem volant doprava. Nedokázal jsem už odvrátit střet bočními zrcátky. Následoval střet se začínajícími svodidly. Následně bylo moje auto odhozeno na další protijedoucí vůz, byl to čelní střet. Neměl jsme vážnější zranění. Šel pomoci pasažérům v tom druhém autě. Nemohl jsem se k nim dostat, vůz ležel na boku,“ popsal u soudu řidič fabie zapojené do karambolu.

Právě v převráceném autě, které bylo nárazem odhozeno do příkopu v lese, byla těžce zraněná čtyřiačtyřicetiletá žena, poraněný byl i její spolujezdec. Paní měla poškozenou páteř, množství zlomenin a řadu dalších zranění. Lékaři jí pak museli amputovat nohu.

Souzená žena má řidičák od roku 1958 a autem jezdí pořád. Před soudem vysvětlovala, že žádnou bouračku neregistrovala, proto jela dál.

„Nevím, proč se to stalo. Někdo jel proti mně a maloučko mně škrtl zrcátko. Bylo slyšet, jak to trošku škrtlo, zrcátko se ani nepohnulo. Zanadávala jsem, a jela jsem dál. Vždyť se nic nestalo. Kdybych viděla, že se něco stalo, zastavila bych. Proboha, celý život jsem pomáhala jako zdravotní sestra,“ řekla žena.

Podle svých slov nejela úplně na pravé straně silnice, ale nesouhlasí, že by se dostala do protisměru. Policisté podle její výpovědi nezjistili na zpětném zrcátku jejího vozu žádné poškození.

„Byla tam jedna stará rýha, tu mi udělal někdo na parkovišti,“ objasnila žena. Znalce specializujícího se na objasňování havárií bude soud teprve vyslýchat, stejně jako svědky kolize.

Kondiční jízdy s instruktorem pro seniory

S prodlužující se délkou života přibývá seniorů za volantem a také jejich nehod. Měsíc po této nehodě řešili policisté na Klatovsku případ 86letého řidiče, který zřejmě nedal přednost a při nehodě zemřeli dva lidé z druhého vozu. Před čtyřmi roky přehlédl v Plzni 85letý řidič v křižovatce motocyklistu. Motorkář nehodu nepřežil.

Prezident dopravních psychologů Alois Hudeček se domnívá, že by lékaři potvrzující způsobilost seniorů dál řídit měli v určitých případech vyžadovat vyšetření posuzovaných psychologem.

„Protože psychologické vyšetření neodhalí vše a máme-li pochybnost, může senior absolvovat hodinku dvě kondičních jízd s instruktorem v autoškole. Ten posoudí jeho chování a reakce v silničním provozu,“ nastínil Hudeček.

Výjimečné nejsou případy, kdy senioři v pokročilém věku mají omezené řízení vozidel například jen na oblast do 30 nebo 50 kilometrů od bydliště, aby si z vesničky dojeli k lékaři nebo na nákup. V krajním případě mohou znalci navrhnout i odebrání oprávnění řídit motorová vozidla.