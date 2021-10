Řidič při couvání srazil chodce, chvíli se ho snažil odtáhnout a pak ujel

Nehoda se stala v pondělí po deváté hodině ráno za obchodním domem Centrum v prostoru křižovatky ulice Smrkové u domu s číslem popisným 6.

Na videozáznamu, který zveřejnila policie, je vidět chodec s nákupními taškami. Náhle k němu dost rychle couvá černá Škoda Octavia Combi, která muže srazí a odhodí do vzdálenosti asi tří metrů.

Po nárazu zůstal osmapadesátiletý chodec ležet v bezvědomí na zemi. Řidič, jehož identitu policisté neznají, k němu přiběhl a bezvládné tělo se snažil odtáhnout na chodník.

Poté, co přišel na pomoc další člověk, řidič nasedl do auta a ujel. Podle serveru krimi-plzen.cz přítomným zcela nesmyslně řekl, že jede pro záchranku, naskočil do auta, odjel a už se nevrátil.



„Žádáme svědky nehody, kteří se pohybovali na uvedeném místě nebo jím projížděli či poznali černou octavii nebo jejího řidiče, aby se přihlásili osobně na policii nebo na lince 158,“ žádá policejní mluvčí Eva Červenková.

Podle záchranářů bylo chování řidiče naprosto nepřijatelné. „Zraněnému muži mohl tím, jak s ním manipuloval, velmi těžce ublížit, protože netušil, jaká zranění utrpěl. Nevolal na tísňovou linku ani nikoho nežádal o pomoc. Rovnou se snažil se zraněným manipulovat, a to velmi nevhodným způsobem. Z videa není sice patrné, jestli zraněný dýchá, či nikoliv, ale řidičovo chování je trestuhodné,“ vyjádřila se po shlédnutí videozáznamu mluvčí záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová.

Doplnila, že chodec utrpěl velmi vážná zranění a sanitou byl převezen do fakultní nemocnice.