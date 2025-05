„Krátce po čtrnácté hodině jsme přijali oznámení o nálezu mužského těla bez známek života v řece Střela poblíž obce Nebřežiny na severním Plzeňsku,“ informovala policejní mluvčí Eva Červenková.

Tělo vyzvedli z řeky hasiči. Muž, který bydlel v Nebřezinech, byl v sobotu večer na majálesové zábavě v Plasích. Ta skončila kolem druhé hodiny ráno.

„Říkal, že musí ráno brzy vstávat a že půjde domů podél řeky, že je to nejkratší. Kdyby totiž šel po silnici, měl by to mnohem delší,“ vzpomínala žena, která se majálesu také účastnila a s mužem, jehož zná z minulosti, se ten večer potkala.

„Večer hrozně pršelo, byla velká bouřka. Voda ve Střele musela stoupnout, a jestli někde uklouzl a do vody spadl... Cesta z Plas do Nebřezin vede lesem, chvílemi téměř u řeky, je tam hrozná tma,“ přemýšlela nad nenadálou smrtí kamaráda žena, jejíž jméno redakce zná.

Co bylo příčinou smrti muže, určí pitva. „Případem se zabývají kriminalisté z územního odboru Plzeň-venkov a přesná příčina smrti bude určena na základě nařízené soudní pitvy,“ uzavřela mluvčí.