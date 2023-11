Na památky vyrazilo čtvrt milionu lidí, lákaly je nové Plasy a Kladruby

„Během letošní návštěvnické sezony přišlo na státní hrady, zámky a další památky v Plzeňském kraji celkem 250 520 návštěvníků. To je o šest procent více než za prvních deset měsíců roku 2022 a o pět procent méně než za stejné období roku 2019,“ informuje mluvčí regionálního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.

Nejvíce turistů jako tradičně zamířilo na hrady Švihov, Velhartice a Rabí. Nejrozsáhlejší hradní zřícenina v České republice návštěvnost opět ovládla. Areál si prohlédlo 53 890 lidí.

Nejvýraznější nárůst návštěvnosti zaznamenaly dva kláštery, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Do Plas se přijelo podívat přes 25 tisíc lidí, což představuje navýšení o více než šest tisíc návštěvníků.

Kladrubskému areálu dokonce meziroční návštěvnost stoupla o 124 procent. „Právě proběhlá sezona byla, myslím, úspěšná. Prozatím jsme dosáhli návštěvnosti přes 25 tisíc osob, což je historicky nejvyšší návštěvnost kladrubského kláštera od roku 1968, a v zimě máme ještě objednané zájezdy,“ pochvaluje si kastelán Milan Zoubek.

Kladrubský areál láká na mnišské cely

Podle něj návštěvníci kladně hodnotili zejména novou instalaci mnišských cel. Oceňovali také zahradu na rajském dvoře a fraterii. S úspěchem se setkal volitelný okruh Santini a řada akcí připomínajících jeho letošní výročí.

Zvýšení návštěvnosti o 35 procent těší i kastelána kláštera Plasy Pavla Duchoně. „Návštěvníky přilákalo otevření nové prohlídkové zámecké trasy věnované rodu Metternichů. Ta je jedinečná v tom, že lidé chodí sami bez průvodce v zařízených zámeckých interiérech, kde mohou zvolit vlastní tempo poznávání. Dokonce si mohou i sednout na vybraný nábytek a zažít prostor a atmosféru jinak. Vyšli jsme vstříc přání návštěvníků, kteří tento způsob návštěvy památky vítají,“ vysvětluje kastelán Duchoň.

Plasy a selský dvůr v Plzni mají otevřeno až do konce prosince

Návštěvnická sezona v klášteře Plasy a na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci bude pokračovat až do 22. prosince. V klášteře Plasy bude od středy do pátku otevřen prohlídkový okruh Zámek Metternichů od 10 do 15 hodin. Selský dvůr U Matoušů mohou zájemci navštívit od úterý do pátku mezi 10. až 15. hodinou.

Během adventu se otevřou brány dalších památek. Na výstavu betlémů se mohou těšit návštěvníci zámku Horšovský Týn, koncerty je čekají v klášteře Kladruby nebo na zámku Nebílovy. Na hradě Švihov se bude promítat klasická vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku. Speciální prohlídky připravili na hradě Rabí, kde nebude chybět tradiční mikulášská nadílka začátkem prosince.

Na obnovu plzeňských památek šlo v letošním roce celkem 125 milionů korun, z toho 90 milionů z Evropské unie na dokončení projektů revitalizace klášterů Kladruby a Plasy. Ze státního rozpočtu plzeňské památky získaly na svoji obnovu 23 milionů a 12 milionů z rozpočtu Národního památkového ústavu. „Z těchto peněz je například opravena střecha kaple zámku Kozel nebo vybudováno nové návštěvnické centrum v klášteře Plasy,“ vyjmenovává mluvčí Markéta Slabová.

Klášter Kladruby ukáže cely mnichů, zámek i pozůstatky pivovaru (17. 3. 2023)