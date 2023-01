Rázlová jako seniorka s Alzheimerem. Na Plzeňsku dotočili film Tancuj, Matyldo

Právě ona byla v pátek klíčovou postavou plzeňského natáčení. „Každému starému člověku, a to já určitě jsem, je tohle téma blízké. Nejen ze zájmu, ale i kvůli nutnosti,“ řekla Regina Rázlová.

Téma nového snímku je náročné. Tím víc, že vychází ze života. „Je to moje práce, musím zvládnout zahrát cokoliv. Téměř všechny příběhy, které my herci hrajeme, vycházejí z těch skutečných. Málokdy je děj něčím, co padne z oblak. Většinou točíte o něčem, co prožil někdo jiný, takže nejde o nic neobvyklého,“ podotkla známá herečka.

Své reálné zkušenosti do scénáře vetkli jak Petr Slavík, tak jeho manželka, producentka Nataša Slavíková, která pochází z Plzně.

„O maminku, která měla Alzheimerovu nemoc, jsme se starali sedm let. Nejprve tatínek, a když zemřel, rodina se semkla. Rozdělili jsme si práci. V závěru hrál klíčovou roli syn, který se k mamince přistěhoval. Staral se o ni až do konce. O péči jsme se střídali, což je podle mě jediná cesta, jak takovou těžkou situaci zvládnout. Sám na to člověk nestačí,“ svěřila se Nataša Slavíková.

Díky společnému úsilí rodiny mohla nemocná žena zůstat v domácím prostředí až do konce. „Osmdesát procent lidí chce zůstat doma, ale málokdy se to podaří. Nám se to povedlo. Je to důvod, aby se ve vás rozhostil klid a necítili jste žádný dluh,“ sděluje.

S osvětovou kampaní

Filmové zpracování podle ní vždycky přináší v příběhu, i když je podle skutečnosti, určitý posun. „Je pravda, že to srovnáváte, myslím si ale, že natáčení naplnilo mou představu. Silná emoce je do filmu přenesená. Příběh vlastně není o nemoci, ale o tom, jak se rodina semkne. Mám radost, protože snímek chceme propojit s osvětovou kampaní, takže bude sloužit dobré věci,“ doplňuje.

Příběh plný nečekaných zvratů, humorných a absurdních situací vyplývajících z postupujícího onemocnění Karlovy matky Matyldy vede diváka k zamyšlení, jak by on sám jednal v situaci, kdy by Alzheimerem onemocněl někdo z jeho blízkých. Zároveň dává naději se nevzdat a ukazuje, že i takto vážná nemoc může být paradoxně příležitostí k semknutí rodiny a nalezení skutečných hodnot.

Jako plzeňská rodačka Slavíková uvítala, že natáčení probíhalo v Plzni. „Velmi dobře to tady znám, mám k místu vztah. Proto je to logické, že se točilo právě tady. Dnes vznikala scéna, kdy se hlavní hrdinka ztratí a vystoupí právě v Plzni,“ poodhaluje.

Štáb minulý týden zamířil také na nádraží Jižní Předměstí i do Železného Újezdu na Plzeňsku. Natáčení nového snímku trvalo celkem 27 dní a probíhalo kromě Plzeňska v Praze, Bratislavě, ale také v malebném francouzském přímořském městě Étretat v Normandii.

Premiéra by měla být v letošním roce. Ve snímku hrají také Karel Roden, Antonio Šoposki, Zuzana Kánocz či Simona Postlerová.