Dokumentarista Klusák bude v Plzni na vánočních trzích natáčet film Bomba

Teď se Vít Klusák chystá natočit svůj hraný debut a jako lokalitu pro natáčení si zvolil právě Plzeň. Vánoční filmový příběh Bomba překlenuje oba břehy kinematografie - dokument i fikci. Vychází totiž ze skutečných událostí a stylizací hraného filmu získává rozměr mrazivě komické morality.

„Děj jsme přesunuli do zimní Plzně na vánoční trhy na náměstí Republiky, a to pro jejich rozlehlost, kompaktnost a malebnost a také pro monumentálnost přilehlé katedrály sv. Bartoloměje,“ vysvětluje Klusák, proč ho oslovilo právě plzeňské náměstí.

Ve filmu se objeví známí herci, včetně těch z plzeňských divadel. Snímek je částečně financovaný z dotačního titulu Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji.

Film má být hotový v průběhu roku 2024 a plzeňští diváci jej budou moci zhlédnout jako jedni z prvních.

Součástí natáčení budou 17. listopadu ve večerních hodinách též pyrotechnické efekty. Ve stejný den bude kvůli filmařům od 18 hodin do ranních hodin 18. listopadu omezená MHD. Linka číslo 20 bude ve směru od Bílé Hory vedena z Malické ulice na most Generála Pattona, dále do sadů Pětatřicátníků, na Klatovskou třídu dále na Americkou až k Mrakodrapu.

Linka 33 bude obousměrně odkloněna z rondelu na most Generála Pattona, dále do sadů Pětatřicátníků, na Klatovskou a Americkou třídu, na Anglické nábřeží a do Kopeckého sadů.

Vít Klusák se proslavil mimo jiné dokumentární komedií o falešném hypermarketu Český sen, stojí také za snímkem V síti o zneužívání dětí na internetu nebo snímkem Velké nic, to je tragikomedie o tom, jak se Česko vypořádalo s pandemií covid-19.

Ukázka z filmu V síti (16. 1. 2020)