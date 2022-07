Plzeňskou Papírnu obsadí filmaři, kraj podpoří dalších deset titulů

Kromě hlavních hereckých představitelů, kterými jsou třeba Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková, se filmování Amerikánky zúčastní také děti z dětských domovů. Ty mají ve snímku svou nezastupitelnou roli.

Sociální drama vypráví příběh dívky, později dospělé ženy, která své dětství prožila v dětském domově, u pěstounské rodiny a také v pasťáku.

„Amerikánka vychází ze skutečného příběhu dívky, kterou jsem poznal v čase, kdy jsem žil jako bezdomovec. Vyprávěli jsme si své příběhy a fabulovali z nich příběhy fiktivní, které jsme po čase nedokázali rozlišit od pravdy. Hráli jsme si na bratra se sestrou a skrze vyprávění získávali svéráznou integritu, která nám dodávala sílu. Na ulici jsem žil dva roky. Amerikánka tam zůstala dvacet let,“ říká režisér Viktor Tauš.

Dotační titul byl vyhlášen v lednu letošního roku, celkem bylo přijato 18 žádostí. Rozdělení dotací se odehrálo na základě odborného stanoviska Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje. Dohromady 11 snímků tak obdrží 4,42 milionu korun.

„Plzeňský kraj už v minulosti podpořil natáčení několika filmů, které sklidily u veřejnosti úspěch. Jmenujme například seriál Policie Modrava, který divákům napříč republikou ukázal Šumavu, Kašperské Hory i další překrásná místa našeho kraje. Proto jsme se rozhodli navázat dotačním titulem na podporu filmové tvorby i v letošním roce. Bude to pokračování fantasy pohádky o touze po moci Princezna zakletá v čase 2 natáčené na Gutštejně, nebo miniseriál o legendárním převaděči přes hranice Král Šumavy, který stojí na skutečném příběhu Josefa Hasila,“ říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Král Šumavy vznikal pod režijním vedením Davida Ondříčka nejen v pohoří, kde se příběh ve skutečnosti odehrával, ale také v Brdech. „Dle rešerší a dobových fotografií se krajina Šumavy podstatně proměnila, je například mnohem více zalesněná. To, co jsme chtěli zobrazit, jsme ovšem našli v oblasti Brd. Výhledy do krajiny, mokřady kolem Padrťských rybníků, v neposlední řadě i krásný a fotogenický kostel sv. Václava ve Skořicích,“ sdělil režisér David Ondříček.

„Jedná se o dobrodružný thriller, který jde do emocí naplno a nekrčí se někde v koutě. Chtěl bych, aby byl co nejblíže originálu, tedy Josefu Hasilovi. Král Šumavy je legenda vonící napětím, nočními přestřelkami, zrádnými bažinami a něčím až nepřirozeným,“ dodává režisér.

Hlavní role se ujal Oskar Hes. „Bylo pro mě těžké se s Hasilem sžít, protože on všechny situace, kterými procházel, byť byly tragické, bral neustále s úsměvem. I ty nejsmutnější momenty. Bylo to náročné nehrát s nějakým smutkem a patosem,“ říká Hes.

Sraz pěti žen na klatovské pouti

Dějově i lokacemi je s regionem výrazně spjaté drama s magickými i komediálními prvky Vzteklá krása. Film vypráví příběhy pěti žen v různých životních etapách, které se sejdou na klatovské pouti na oslavě stých narozenin babičky. Silná životní témata se odehrávají na pozadí legendy o zázračném obrazu Panny Marie v Klatovech.

Snímek bude kompletně vznikat na Klatovsku a jednu z rolí si v něm zahraje Anna Geislerová.

Příspěvek dostane i film Citlivý člověk, který na sebe v kraji připoutal pozornost zejména tím, že jeho tvůrci pro některé scény vyhodili do vzduchu proslulou chaloupku na pilíři u Mantova.

„Na vybudování grantového programu jsme se zástupci Plzeňského kraje spolupracovali více než rok a díky jejich výraznému přispění a podpoře mohu nepokrytě prohlásit, že se začínáme řadit mezi jednu z nejvyhledávanějších filmařských lokalit v Čechách,“ říká projektová manažerka Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje Radka Šámalová.

Filmoví fanoušci najdou na webových stránkách kanceláře kompletní přehled podpořených snímků včetně lokalit, ve kterých budou vznikat. „S mnohými tvůrci jsme již v kontaktu a společně vyhledáváme nejen vhodné lokace, ale jednáme i o předpremiérách v kraji a dalších významných eventech,“ dodává Šámalová.

Plzeňský kraj v minulosti podpořil úspěšný snímek Nabarvené ptáče, pohádku Čertí brko nebo snímky Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Mazel a tajemství lesa či Cesta domů.

