Herečka Pavla Beretová natáčela v budově krajského soudu film Rok vdovy

Tvůrci chtějí, aby film přenesl na plátna realistický, intimní a přitom dramaticky a sugestivně ztvárněný příběh o novém začátku, o emancipaci a nalezení schopnosti stát sama za sebou. „Příběh je o tom, že je nutné nalézt vlastní vnitřní svobodu a nezávislost, abychom ji dokázali dopřát také našim blízkým,“ dodala režisérka.

Herečka Pavla Beretová ve snímku ztvárňuje, jak už název napovídá, ženu, která se musí vyrovnat se smrtí manžela. „Se scénářem v různých verzích žijeme už pět let. Měly jsme příležitost o něm s Veronikou hodně mluvit, i o případných změnách. Příprava probíhala hodně mezi námi. Myslím, že neexistuje člověk, který by ve svém životě nebyl v konfrontaci se smrtí. I já s ní mám svou zkušenost. Do role se tak snažím dát i něco ze sebe,“ svěřila se Pavla Beretová.

Natáčení začalo v létě. „Natáčíme po blocích, není to tak, že bychom měli film hotový za měsíc. Jmenuje se to Rok vdovy, takže se to odehrává po celý rok, střídají se roční období. Vždycky někam jedeme, natočíme část, pak zase zamíříme jinam. Není to nic divokého,“ popisuje herečka.

Plzeň? Chuť skvělého piva

Mnoho scén je velmi emotivních, důležité jsou rodinné vazby. Maminku hlavní postavy hraje Zuzana Kronerová, dceru pak Julie Šoucová. „Jsme na sebe už hodně napojené. Člověk k nim cítí blízkost, opravdu až rodinnou,“ dodává Pavla Beretová, známá například z filmu Teorie tygra nebo seriálů Osada či Místo zločinu Ostrava.

Plzeň prý zná ze všech koutů republiky asi nejméně. „Mají tady skvělou pizzu. A jednou jsem byla na prohlídce v plzeňském pivovaru. Pamatuji si chuť skvělého piva z těch velkých sudů, ale jinak znám Plzeň opravdu málo,“ říká s úsměvem.

Poslední klapka Roku vdovy pro ni bude znamenat závěr několikaleté etapy. „Až dotočíme tenhle film, tak mi skončí takový dlouhý běh, kdy jsme kromě něj s Viktorem Taušem točili snímek Amerikánka a s ním spojené představení Snowflakes. Byly to velké věci, které mě zaměstnávaly několik let, a teď to končí. Byly to krásné, srdečné a také emočně náročné filmy. Pak se budu na chviličku zase věnovat divadlu a také připravujeme s Petrem Zelenkou osmidílný seriál. Musím se ale přiznat, že tak daleko ani teď nedokážu dohlédnout. Byly to tak intenzivní roky, že odpočítávám, až skončí. V tu chvíli se zastavím, a myslím si, že se zhroutím a vyberu si všechny nemoci, co jsem za ten dlouhý čas mít nemohla,“ říká s nadsázkou Beretová.

V Plzeňském kraji se v uplynulých měsících točily například také série Král Šumavy o legendárním převaděči Josefu Hasilovi, filmy Bratři, Vlny či Bomba nebo dokument Život hledáčkem Petra Bruknera.

Do kin před pár dny vstoupil film Tancuj, Matyldo v hlavních rolích s Reginou Rázlovou a Karlem Rodenem. Také tato tragikomedie, jejímž režisérem a scenáristou je Petr Slavík, částečně vznikala v Plzni. V příběhu inspirovaném skutečnou událostí jde o soužití syna a jeho matky, u níž propuká Alzheimerova choroba.