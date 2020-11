Covid hatí plány filmařů, natáčení v kraji posouvají na jiné termíny

„Epidemie se natáčení filmů dotýká zásadním způsobem. Zahraniční filmaři natáčení většinou odkládají, na domluvené místo vůbec nepřijedou. Co se týče českých produkcí, ty také většinou netočí. Zajistit všechna bezpečnostní opatření by pro ně bylo hodně nákladné. To je i případ snímku Il Boemo. Ten už byl přeložený několikrát, i proto, že štáb měl nějaké herce v karanténě. Musely se hledat nové termíny. Nakonec to nevyšlo ani teď,“ říká zakladatel a předseda Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje Petr Veruněk.



Některé filmy už sice hotové jsou, ale kvůli pandemii tvůrci přesouvají jejich premiéry. To je třeba příklad snímku Zátopek v titulní roli s plzeňským rodákem Václavem Neužilem.

Film, který vznikal i v Líních u Plzně, měli diváci původně vidět už v létě. Vzhledem k tomu, že filmaři se rozhodli sladit termín premiéry s letními olympijskými hrami, po jejich odložení přesunuli i uvedení snímku.

Filmaři se vyhlídnutých lokací většinou nevzdávají a zamlouvají si je na pozdější termíny. „Už teď nám chodí docela dost žádostí na rok 2021, kdy by chtěly některé štáby začít točit. Oproti roku 2019 je to ale velký pokles. Zkoušejí si tipovat termíny, ovšem všechno je momentálně dost nejisté. Mají třeba scény, které se odehrávají na jaře, takže by chtěly točit v jarních měsících. Napevno to ovšem neřeknou. Jen vzkážou, že natáčení potvrdí třeba až na konci ledna,“ sděluje Veruněk.



Standardní plánování, kdy se termíny a lokace vyberou delší dobu předem, momentálně vůbec nefunguje. „Máme i nějaké poptávky od zahraničních štábů. Ty si vybraly nějaká místa, zkoukly je, ale nic víc se zatím neděje,“ dodává.



Kdo by si myslel, že v letních měsících, kdy nebyla v České republice na rozdíl od řady jiných států zavedena téměř žádná opatření, se filmaři vrhli na natáčení v regionu ve velkém, mýlil by se.



„Ono to bylo složité. Produkce v několika případech možnosti využily, ale i tehdy byla nejistá doba. Herci si plánují práci dopředu. Pokud mají natáčet v létě nějaký velký film, tak už to plánují na jaře. Jenže protože v té době vůbec netušili, co bude, nemohli nic slíbit. A producenti, než aby riskovali, filmování raději přeložili. Kdo vyloženě nepotřeboval mít materiál hotový hned, práce odložil i o rok,“ konstatuje Veruněk.

Všechno komplikovalo dění v divadlech. „Herci většinou na jaře hrají v nich a o prázdninách mají volno, které využívají k natáčení. Jenže vzhledem k situaci některým scénám začala sezona netradičně už na konci léta. To se nedalo dohromady spojit. Takže než aby především velké produkce investovaly velké peníze a pak musely všechno zrušit, raději projekt zakonzervovaly a přeložily,“ podotýká.

Přesto se kamery na některých místech Plzeňského kraje úspěšně rozjely. „Točily se tady ovšem spíše reklamy a další věci, které nejsou tolik komplikované. Byla tady i jedna zahraniční produkce. Přesné lokace prozradit nesmíme,“ dodává Veruněk.

