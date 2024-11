S nožem přepadával ženy, bral je do kravaty a chtěl peníze i sex. Dostal 5 let

Plzeňský okresní soud poslal na pět let do vězení devětatřicetiletého muže, který letos v květnu přepadl v Plzni čtyři ženy. Pokaždé je chytil do takzvané kravaty a chtěl po nich peníze, cennosti nebo sex. Ve dvou případech jim vyhrožoval i nožem.