Aktivisté upozorňují na údajné šikanování plzeňských bezdomovců strážníky

Autor bakalářské práce psal o výpovědích svých kolegů, kteří s ním o nevhodném přístupu některých spolupracovníků k bezdomovcům měli mluvit. „Třeba vím, že někdo má rád, když může ty bezdomovce mučit,“ popisuje jedna strážnice v bakalářské práci svého kolegy. Tvrdí, že někteří městští policisté někoho zkopali nebo zmlátili teleskopickým obuškem.

Na facebookovém profilu Násilí a pořádek nebo na webu nasiliaporadek.tilda. ws se ve výpovědích bezdomovců píše například o rozřezávání stanů nebo buzení pepřovým sprejem a dalších druzích šikanování ze strany městské i státní policie.

Nedobré zkušenosti tohoto typu potvrzují i někteří zástupci neziskových organizací, kteří lidem bez domova pomáhají.

Obsah se nezakládá na pravdě, říká velitel

Radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer z PRO PLZEŇ prohlásil, že o iniciativě ví a že už o ní jednal. „Je to v šetření. Sotva jsme se to dozvěděli, tak jsme to projednávali s vedením městské policie. Jsou těžce pohoršení, že někdo něco takového uvádí, a podali trestní oznámení,“ reagoval radní.

Prý ví o tom, že se iniciativa má opírat také o výpovědi zaměstnanců městské policie v bakalářské práci, ale nechtěl se k tomu blíže vyjadřovat. Uvedl, že čeká na výsledek vyšetřování.

Velitel městské policie Petr Nováček je přesvědčen, že bakalářská práce strážníka není pravdivá. Nevěří, že by se někdo z městské policie účelově dopouštěl násilí na bezdomovcích.

Jeden z iniciátorů projektu Násilí a pořádek Ondřej Dvořák řekl, že petice vyzývá politiky, aby se problémem začali zaobírat. „Mají v gesci městskou policii, tak aby vytvořili mechanismy k prošetření těch incidentů, aby se o to zajímali,“ vysvětluje.

Bezdomovci se svěřili sociálním pracovníkům

Dvořák uvedl, že projekt se částečně opírá o výpovědi lidí bez domova. „Někteří se svěřili svým sociálním pracovníkům, kteří nám s jejich souhlasem předali informace. Těch je tam několik desítek,“ sdělil. Sám pracuje v sociálních službách dlouhodobě a má blízko k lidem bez přístřeší. Podle něj se téma nevhodného chování vůči bezdomovcům stále opakuje.

Jejich výpovědi o násilí vůči nim dokládá právě i bakalářská práce zaměstnance městské policie. „Ta práce je veřejný zdroj a byla běžnou cestou obhájená,“ konstatoval.

Dvořák zdůrazňuje, že projekt je zaměřený na to, aby si politici uvědomili, že lidi bez domova nemají práva srovnatelná s většinovou společností. Nemohou se bránit jako jiní a že bezdomovec těžko může podat stížnost, že se k němu například strážník choval nevhodně.

Velitel městské policie Petr Nováček prohlásil, že se vedení sboru seznámilo s obsahem bakalářské práce, na kterou se iniciátoři projektu odvolávají. „Jsme přesvědčení, že se obsah z 99 procent nezakládá na pravdě,“ řekl.

Uvedl, že musí dát za pravdu kolegům, kteří práci označili za absurdní. „Nikdo nevěříme tomu, že by se něco takového soustavně a účelově dělo,“ řekl. Tvrdí, že pokud by to, co je v práci napsané, byla pravda, pak bylo povinností autora to oznámit.

Trestní oznámení na autora bakalářské práce

Městská policie nyní podala trestní oznámení právě na autora bakalářské práce. „My ctíme presumpci neviny. Ať orgány činné v trestním řízení rozhodnou, zda se dopustil trestného činu, nebo nedopustil,“ uvedl Petr Nováček.

Nicméně i zástupci některých neziskových organizací, které pracují s bezdomovci, projekt Násilí a řád podpořili. „I my ve Spolku Ulice Plzeň máme zkušenost s násilím policie, městské i státní, a to i na našich zaměstnancích. Máme i opačnou, dobrou zkušenost a doufáme, že se podporou této akce, petice, konečně otevřou ty správné oči, které pomohou posilovat a podporovat ty strážníky, kteří svou práci odvádějí kvalitně a zodpovědně, a potrestají ty, kteří svojí pozici a moc tak rádi zneužívají,“ uvedl spolek na svém facebookovém profilu.

Ředitel spolku Martin Parula řekl, že lidé ze spolku v rámci terénní práce se závislými na návykových látkách naráželi na výhrůžky ze strany městské policie. „Že nás vidí, že nás sledujou. V poslední době se jednalo spíš o tlaky státní policie,“ popisuje.

V minulosti byl prý například jeden zaměstnanec spolku zbitý. „Bylo mu u toho řečeno, že to má za to, že dělá s feťákama. Upozorňoval jsem několikrát, že se to děje. Věděl o tom i národní protidrogový koordinátor. Bavili jsme se o násilí policie na našich zaměstnancích,“ řekl.

Velitel Nováček tvrdí, že se s případy násilí ze strany policistů nebo strážníků nikdy nesetkal. Upozorňuje, že už desítky let působí ve velitelských funkcích a tvrdí, že by nikdy něco takového nepřehlédl.

„Vidím, jak někteří strážníci podporují bezdomovce, že jim koupí polévku a rohlík, že se o ně víceméně starají,“ popisuje. Strážníci už dokonce podle něj některé bezdomovce dostali z ulice k běžnému způsobu života.