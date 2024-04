Soud zmírnil trest ženě, která zbila úřednici. Chtěla po ní zdarma čip pro psa

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni v pondělí zrušil původní rozsudek plzeňského okresního soudu z loňského listopadu, který uložil Denise Bimbové trest třiceti měsíců podmíněně odložený na tři roky. Žena také musí zaplatit náhradu škody ve výši 7 626 korun.

„Nově za zločin násilí proti úřední osobě uložil trest odnětí svobody ve výměře 12 měsíců s podmíněným odkladem výkonu tohoto trestu na dobu 18 měsíců za současného vyslovení dohledu,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. Stále platí, že žena má zaplatit náhradu škody.

Její matka Kvetoslava, která se incidentu také účastnila, byla zproštěna viny.

U soudu bylo pořádně rušno. Poté, co soudce vyslovil rozsudek, starší z žen začala vykřikovat, že je to všechno lež a že její dcera nic neprovedla. Po několika upozorněních ji soudce vykázal ze soudní síně. Při odchodu ještě zakřičela: „Moje dcera nic neudělala. Zničil jste jí život.“

Mladší z žen se mnou hodila na zeď

Spor se v březnu 2022 rozhořel na radnici centrálního plzeňského městského obvodu kvůli čipu, který chtěla žena spolu se svojí matkou Kvetoslavou pro psa od úřednic zdarma. Zaměstnankyně úřadu ženám vysvětlovaly, že pro čip musejí k veterináři a tam za něj zaplatí 400 až 600 korun. Teprve poté mohou přijít přihlásit psa a zaplatit poplatek.

„Přišly s tím, že jim veterinář řekl, že čip proplatíme. Vysvětlovala jsem jim, že to není možné. Tvrdily, že peníze na čip nemají, protože pobírají dávky v hmotné nouzi. S kolegyní v kanceláři jsme se jim to snažily vysvětlit. Rozčílilo je to. Protože nadávaly na všechno, kolegyně vstala a řekla, že to nevyřešíme. Otevřela dveře od kanceláře a řekla: Prosím. Mladší z žen šla,“ popsala vloni u soudu počátek konfliktu úřednice, která pak slyšela, jak mladší z žen nadává na chodbě její kolegyni.

Napadená žena uvedla, že mladší ze souzených na chodbě řekla, ať se uklidní a netyká ji. „Chytila mě za vlasy, tlačila mi hlavu k zemi. Snažila jsem se z toho dostat. Viděla jsem, jak napřahuje ruku. Začala jsem křičet o pomoc. Když se otevřely dveře od protější kanceláře, mladší z žen se mnou hodila na zeď. Padla jsem. Když jsem se zvedala, ta starší mě udeřila rukou do zad,“ sdělila úřednice, která tehdy skončila v pracovní neschopnosti.

Obě obžalované ženy od začátku naopak tvrdily, že se násilí nedopustily, ale napadené byly ony. Starší z žen soud zprostil vloni obžaloby.